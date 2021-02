Inšpekcia rieši, kto varoval Gašpara pred zadržaním. Prešetrujú aj Kaliňáka

Bývalý policajný prezident je obvinený zo založenia zločineckej skupiny.

24. feb 2021 o 22:30 Peter Kováč

BRATISLAVA. Zábery z rána 5. novembra minulého roka mnohých ľudí prekvapili. Verejnosť sa vtedy dozvedela, že NAKA si prišla po bývalého šéfa polície Tibora Gašpara do jeho rodinného domu v obci Janíkovce pri Nitre. V rámci akcie Očistec ho vzápätí obvinili z viacerých trestných činov.

Ešte v ten večer vystúpil v Téme dňa na TA3 bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý zásah i stíhanie svojho bývalého nominanta označil za politickú objednávku.

Pobúrilo ho aj to, že pri zadržaní Gašpara boli aj niektoré médiá, z čoho odvodil, že o akcii zrejme vopred vedeli. Sám vraj ostal prekvapený.

„S Tiborom Gašparom som bol v kontakte. Mňa to dnes naozaj mimoriadne zaskočilo,“ hovoril vo vysielaní Kaliňák.

Jeho slová o prekvapení z akcie napokon tento týždeň vyvrátil špecializovaný súd, keď v pondelok sprístupnil uznesenie, v ktorom rozhodoval o zmene Gašparovho režimu vo väzení.

Vyplynulo z neho nielen to, že Gašpar čakal na políciu so zbalenými vecami, ale aj to, že ho pred zásahom varoval samotný Kaliňák.

„(Gašpar) mal aj ako výsluhový dôchodca vopred isté informácie o pripravovanej (utajovanej) akcii voči nemu, pričom odmietol prezradiť bližšiu identitu osôb, ktoré mu tieto informácie poskytovali,“ píše v uznesení sudca Rastislav Stieranka.