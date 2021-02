Na polícii vypovedá Slobodník aj Čech

Čech má vypovedať proti Imreczemu.

25. feb 2021 o 10:47 SITA

BRATISLAVA. Bývalý generálny riaditeľ sekcie daní a ciel finančnej správy Daniel Č. vypovedá na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA).

Ako informoval spravodajský portál Televízie Joj, do budovy Prezídia policajného zboru ho priviezla ozbrojená eskorta v čiernej dodávke.

Čech podľa portálu vypovedá aj v prípade Mýtnik a po začatí spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní vypovedá aj voči svojmu vtedajšiemu šéfovi Františkovi Imreczemu.

Ten je po nedávnom zadržaní tiež vo väzbe. Daniela Č. zadržala polícia v rámci akcie Judáš.

NAKA dnes vykonáva aj výsluch Bernarda Slobodníka, exriaditeľa Národnej jednotky finančnej polície a korunného svedka v kauzách Očistec aj Judáš.

Ten na otázku televízie Joj, ako vníma celé trestné konanie aj zločiny, ktoré s ďalšími obvinenými funkcionármi polície mal spáchať pri korupcii povedal, že ho to mrzí, je mu to ľúto a hanbí sa za to.

Slobodník dnes údajne vypovedá v prípade Judáš, v ktorom bol obvinený pre branie úplatkov aj exprezident polície Milan Lučanský. Spolu s nimi sú stíhaní aj ďalší funkcionári NAKA a finančnej správy.