Infektológ: Do leta by sme mohli zaočkovať všetkých nad 55 rokov a uvoľniť obmedzenia

Sputnikom by sa mali očkovať len dobrovoľníci, navrhuje infektológ Peter Sabaka.

25. feb 2021 o 20:00 Ján Krempaský

Ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok oznámilo, že sa na týždeň pozastavuje otváranie nových termínov na očkovanie. Znamená to, že na Slovensku je momentálne nedostatok vakcín?

Áno.

Po 15. februári mala farmaceutická spoločnosť Pfizer nabehnúť na riadnu výrobu vakcín. Čím si však vysvetľujete, že nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii je stále nedostatok vakcín?

Mala nabehnúť nová výrobná linka Pfizeru v Belgicku. Neviem však, či sa výrobné kapacity zdvihli a či aj došlo k nárastu produkcie.

Pokles produkcie sa však netýka iba Pfizeru, ale aj Astry Zeneca...

Áno, na začiatku deklarovali veľmi vysoké čísla a nakoniec sa ukázalo, že to bolo prehnané.

Čím si vysvetľujete, že mali taký zlý odhad?

Skrátka boli príliš veľkí optimisti a nerátali s niekoľkými komplikáciami, ktoré sa môžu v rámci výroby vyskytnúť. Za optimálnej prevádzky by mohli vyprodukovať toľko, koľko deklarovali. Keďže sa všetci snažili byť optimistickí, tak týmto tvrdeniam radi uverili.

Kedy by mohlo dôjsť k zlepšeniu dodávok vakcín aj na Slovensko?

Myslím si, že v marci. Už počas neho by naplno mala nabehnúť vyššia výrobná kapacita vakcín. Aspoň výrobcovia to tak tvrdia.

Dôležité je tiež, že v dohľadnej dobe sa očakáva schválenie vakcíny od firmy Johnson and Johnson. V marci bude určite schválená a prvé vakcíny by k nám mohli prísť ešte ten istý mesiac.

Vakcína od Johnson and Johnson je zaujímavá tým, že je jednodávková. Síce je menej efektívna v prevencii proti akejkoľvek infekcii, ale takmer stopercentne ochráni pred ťažkou infekciou a hospitalizáciou. V aktuálnej situácii by nám to veľmi pomohlo.

Samozrejme, každý by chcel, aby bol po vakcinácii stopercentne chránený pred infekciou. Žiaľbohu to nedokáže zabezpečiť žiadna vakcína. Aj tie najkvalitnejšie očkovacie látky, ktoré máme - Pfizer a Moderna - chránia pred akoukoľvek infekciou po druhej dávke len na niečo vyše 90 percent.

Účinnosť časom stúpa, pretože imunita dozrieva. Naplno dozrie po troch mesiacoch od podania prvej dávky očkovacej látky.

Po očkovaní Pfizerom od 35. dňa po podaní prvej dávky už vôbec počas jeho testovania nepribúdali ťažké stavy, hospitalizácií aj infekcií pribudlo veľmi málo. Medzi očkovanými bolo 4500 infikovaných a z nich len štyria sa infikovali po 35. dni.

Všetky vakcíny sú takmer stopercentné účinné v prevencii ťažkého priebehu, hospitalizácie a stopercentne efektívne v prevencii smrti.

Keďže vakcína od Johnson and Johnson je jednodávková, znamená to, že by sa mohlo výrazne zrýchliť očkovanie?