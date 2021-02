Dobré ráno: Pred rokom vyhral voľby Matovič a odvtedy sa nenudíme

OĽaNO by dnes volilo podstatne menej ľudí.

25. feb 2021 o 23:00 Nikola Bajánová

Takto pred rokom nás čakal volebný víkend. Vo svete sa hromadili správy o novom koronavíruse, no na Slovensku sa hovorilo hlavne o očiste Slovenska a porazení vládnucej strany Smer.

Voľby, ako už dobre vieme, vyhralo hnutie OĽaNO a to s výsledkom, aký asi ani sami neočakávali. Dnes je 25-percentný výsledok preč a politike diktuje svetová pandémia.

O tom, akou cestou si napriek tomu politické strany od minuloročných zlomových volieb prešli, sa Nikola Bajánová rozprávala s politológom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozefom Lenčom.

​​Krátky prehľad správ

Bývalý šéf generálnej prokuratúry Dobroslav Trnka a jeho syn Jakub Trnka nesmú vstúpiť na územie Spojených štátov amerických. Zakázalo im to americké ministerstvo zahraničných vecí s tým, že Trnka sa podľa šéfa rezortu Antonyho Blinkena vo funkcii generálneho prokurátora podieľal na korupčných činoch, ktoré narúšali právny štát a dôveru slovenskej verejnosti v demokratické inštitúcie.

Premiér Igor Matovič vo štvrtok informoval, že rokuje so zástupcami členských krajín Európskej únie o zapožičiavaní vakcín proti Covid-19. Tých je u nás momentálne nedostatok. Od kancelárky Angely Merkelovej dostal ponuku na prevoz pacientov do nemeckých nemocníc.

Policajná inšpekcia vyšetruje únik informácií v súvislosti so zadržaním exprezidenta polície Tibora Gašpara. Ten podľa uznesenia špecializovaného trestného súd o zadržaní vedel. Vyplynulo z neho nielen to, že Gašpar čakal na políciu so zbalenými vecami, ale aj to, že ho pred zásahom varoval Robert Kaliňák.

Bývalý šéf štátnych hmotných rezerv Kajetán Kičura zostane vo väzbe. Najvyšší súd zrušil uznesenie Špecializovaného trestného súdu a Kičurovu žiadosť o prepustenie z väzby zamietol. Senát zároveň rozšíril Kičurovu väzbu aj na skutky, pre ktoré bolo voči Kičurovi vznesené obvinenie neskôr po zadržaní. Väzobne stíhaný bude podľa rozhodnutia súdu naďalej aj bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner.

Slovensko je v druhej vlne pandémie jedinou krajinou v Európe, kde naďalej dochádza ku karantenizácii celých rómskych komunít. Na zistenia Agentúry Európskej únie pre základné práva poukázala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Vyhlášky Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorými Slovensko komunity izoluje, sú podľa ombudsmanky v rozpore so zákonom.

Odporúčanie

Dnes by som vám chcela opäť odporučiť americký investigatívny podcast Reveal, tentokrát jeho najnovšiu epizódu An American Murder in Istanbul. Vracia sa k vražde americkej novinárky Hally Barakatovej a jej matky Ouruby, ktorá sa stala v Istanbule v roku 2017. Podcast rozoberá, čím boli obe ženy pôvodne zo Sýrie výnimočné a v čom vyšetrovanie tohto zločinu zlyhalo.

