Matovičovi škodí bohorovnosť, Pellegrini to s marketingom vie. Kto sú víťazi a porazení rok po voľbách?

BRATISLAVA. „Možno sa mi ešte sníva,“ komentoval pred rokom po prebdenej volebnej noci líder OĽaNO Igor Matovič svoje jednoznačné víťazstvo.

Počas troch mesiacov – od novembra 2019 do februárových volieb – sa Matovičovo protikorupčné hnutie vyšvihlo z pásma ohrozenia na 25-percentnú podporu voličov.

„Myslím, že som o ničom podobnom v Európe nepočul,“ tešil sa Matovič, ktorý bol dovtedy vždy v opozícii a na otázku, či sa cíti na to stať sa premiérom, s trnavským akcentom a pobavením v hlase odpovedal „takto o štvrtej nad ránom ani moc ne“.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Štrnásť rokov sa nikomu nepodarilo poraziť vo voľbách Smer Roberta Fica. Dokázal to až Matovič, no stačil rok v premiérskej pozícii a jeho hnutie OĽaNO sa ocitá medzi politickými porazencami. Vidia to tak traja z piatich politológov a sociológov, ktorých denník SME oslovil na zhodnotenie jedného roka od parlamentných volieb.

OĽaNO prišlo za rok o 60 percent voličov. V dôveryhodnosti sa Matovič zaradil medzi dvoch dlhodobo najnepopulárnejších politikov v krajine – k Ficovi a lídrovi extrémistickej ĽSNS Marianovi Kotlebovi, ktorým verí iba každý piaty človek. V apríli po vlne nadšenia z volieb pritom lídrovi OĽaNO dôveroval každý druhý človek.

Porazených je však viac. O niektorých sa to podľa pozorovateľov dalo povedať hneď po voľbách. Platí to napríklad o mimoparlamentných straných PS a Spolu, ale aj o jednej zo strán vládnej koalície Za ľudí.

Naopak, z frustrácie ľudí počas pandémie a z otvorených sporov vo vládnej koalícii dokázal jednoznačne najviac vyťažiť odídenec zo Smeru Peter Pellegrini a jeho strana Hlas. Hoci ju založili dlhoroční členovia Smeru, voliči Pellegriniho minulosť jednoducho „vytlačili z pamäti“, hovorí politológ Pavol Baboš.

Ako politický víťaz z uplynulého roka vychádza zo strán vládnej koalície SaS Richarda Sulíka. Aj vďaka vyhraňovaniu sa voči premiérovi Matovičovi svoj volebný výsledok dokázala zdvojnásobiť.

Matovič si konflikt našiel

Pád preferencií Matovičovho hnutia sa po voľbách očakával. Veľmi rýchlo prilákalo rôznorodých voličov, ktorých si však dlhodobo nedokázalo udržať. S jeho hnutím mnohí nemali pevnejšie puto.

OĽaNO malo na začiatku februára podporu 13 percent, v druhej polovici februára takmer 20 percent a za posledný týždeň pred voľbami dokázalo OĽaNO získať ďalších päť percent voličov.

Symbolom kampane sa stal výjazd jeho zástupcov do francúzskeho Cannes mesiac pred voľbami.

„Bonjour mafia!“ zdravil Matovič do kamery bývalého premiéra Fica a bývalého ministra financií a dopravy Jána Počiatka, ktorý bol tiež členom Smeru. Na bránu Počiatkovej vily pripol súčasný premiér plagát s nápisom: Majetok Slovenskej republiky.

Video videlo na facebooku krátko pred voľbami 1,6 milióna ľudí.

Matovič sľuboval, že Počiatek o vilu príde, lebo si na ňu nemohol legálne zarobiť. Vyhlasoval, že domy v Cannes stoja 20, 30 či 100 miliónov eur.