Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

26. feb 2021 o 14:55 The Slovak Spectator

1. Slovensko má hudobnú vakcínu aj jeden z najkrajších národných parkov v Európe: Slovakia has one of the most beautiful national parks in Europe

2. Debata o Sputniku je plná dezinformácií a konšpirácií: Sputnik vaccine orbits Slovak politics

3. Zažila revolúciu, teraz by sa mala dočkať rekonštrukcie. Z galérie Umelka by sa mal stať komunitný a umelecký priestor v centre mesta: Legendary Umelka gallery will get new pavilion and podium

4. Do USA tak ľahko nepoletí. Bývalý generálny prokurátor má zákaz vstupu do krajiny: Former general prosecutor banned from entering the US

5. Všetky štyri automobilky patrili medzi 20 najväčších príjemcov štátnej pomoci na pomoc podnikom pri udržaní zamestnanosti v roku 2020: Manufacturing companies top the list of biggest receivers of direct pandemic aid

6. Predkovia slávneho skladateľa sa živili v Bratislave ako pekári: Bach's ancestors made pastries in Bratislava

7. Lyžiari zavesení za ratrakom. Niektoré lyžiarske strediská prišli na to, ako obísť nariadenia: Ski tows have to be turned off, some ski resorts circumvent measures

8. Talenty vo vašej spoločnosti s veľkou pravdepodobnosťou už sú. Musíte ich iba identifikovať a podporovať: Don’t overlook in-house talent

9. Rozumie ešte niekto slovenským protipandemickým opatreniam? Surviving, so far as we can tell

10. Nie všetci majú nárok na vakcínu. Niektorých cudzincov zaočkovať odmietli: Some foreigners not entitled to Covid-19 vaccine. Type of insurance matters

