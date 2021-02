Advokáti chcú byť v kritickej infraštruktúre, Kolíková vníma požiadavku ako legitímnu

Ministerstvo spravodlivosti potrebuje hovoriť aj s ministerstvom zdravotníctva.

27. feb 2021 o 13:12 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo spravodlivosti vníma požiadavku advokátov, aby boli zaradení do kritickej infraštruktúry, ako legitímnu.

Ako pre agentúru potvrdil rezort, o prípadných možnostiach však potrebujú hovoriť aj s ministerstvom zdravotníctva.

Slovenská advokátska komora poslala list ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) a požiadala ju, aby advokátov zaradila do kritickej infraštruktúry. Mali by tak možnosť dať sa zaočkovať prednostne. Advokácia je podľa SAK prirodzenou súčasťou justície a nevyhnutnou súčasťou schopnosti garantovať funkčnosť právneho štátu.



„Súčasne treba vnímať, že počet advokátov je vyše 5-tisíc a faktom je, že každý z nich v inej miere a v inom rozsahu vykonáva úkony, ktoré môžu mať vyšší potenciál rizikovosti s ohľadom na pandémiu. Preto podobne, ako pri sudcoch, ktorých je vyše tisíc, treba vyhodnotiť, pri ktorých advokátoch - ak teda robiť prednostné poradie - by to prichádzalo do úvahy,“ vysvetlil rezort spravodlivosti.



Ministerstvo sa vyjadrilo aj k rozšírení možnosti komunikácie medzi obhajcami a ich klientmi v ústavoch na výkon väzby. Ako uviedli, v súčasnosti sú konzultácie zabezpečené prostredníctvom telefónov.

„Naďalej ale platí, že technické riešenie rozširovania komunikácie na ďalšie platformy je reálne, vyžaduje si však legislatívne a technické úpravy a rovnako zabezpečenie finančných prostriedkov pre tento rozvoj. Ministerka spravodlivosti daný projekt podporuje a snaží sa ho dotiahnuť do konca,“ dodalo ministerstvo spravodlivosti.