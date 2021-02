Fico podá podnet na disciplinárne konanie voči sudcovi Klimentovi

Kolíková podnet prijme a bude sa ním zaoberať.

28. feb 2021 o 13:12 TASR

BRATISLAVA. Poslanec Robert Fico (Smer) podá podnet na začatie disciplinárneho konania voči sudcovi Jurajovi Klimentovi pre jeho zaujatosť pri rozhodovaní.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) povedala, že podnet prijme a bude sa ním zaoberať.

Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii V politike na televízii TA3.

Kliment "opakovane urobil kroky, ktoré viedli k tomu, aby sa dostal k odvolaciemu senátu, ktorý bude rozhodovať o sťažnosti o vzatí alebo prepustení z väzby", podotkol Fico.

Kliment podľa neho všetko obišiel tak, aby sa nerozhodovalo o námietke zaujatosti. Ústavný súd (ÚS) vo svojom rozhodnutí uvádza svojvôľu Klimenta pri rozhodovaní, simulované rozhodnutie a "rozhodnutie naoko", priblížil.

Kolíková skonštatovala, že Fico má voči Klimetovi "červené oči" a jeho meno spomínal najčastejšie v celej relácii. Rozhodnutia ÚS, ktoré sa týkajú sudcov, Kolíková sleduje a sú podľa nej dôkazom, že systém funguje. "Musím naozaj veľmi dôsledne vyhodnotiť, či to je dôvod, aby bolo alebo nebolo začaté disciplinárne konanie," podotkla Kolíková.

V súvislosti s opätovným prijatím núdzového stavu v parlamente Fico povedal, že viaceré rozhodnutia, ktoré vláda prijíma, sa môžu prijímať aj bez jeho vyhlásenia. V diskusii poukázal tiež na to, že ľudia nerešpektujú vládne opatrenia a "robia si, čo chcú".

"Vláda musí mať dôveru verejnosti," poznamenal. Fico navrhuje, aby vláda začala rokovať o nákupe ruskej vakcíny Sputnik V.

Mala by sa tiež začať starať o ľudí pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, ktorí by mali dostávať lieky a vitamíny, pretože ľudia prídu do nemocnice, keď už umierajú.

"Pán poslanec, ak tu má niekto zodpovednosť za tých mŕtvych, tak ste vy. Pretože to, v akom stave máme zdravotníctvo, ste spôsobili vy," reagovala na Fica Kolíková.

Ministerka by bola rada, ak by toto vyhlásenie núdzového stavu bolo posledné. Rezort spravodlivosti sa tiež zaoberá právnou úpravou, ktorá predpokladá prijímanie obmedzení a platí v iných štátoch. "Na to, aby sme mali účinné opatrenia dnes, tak musíme prijať inú právnu úpravu, ktorá by to umožňovala," hovorí.

Kolíková označila referendum na vyhlásenie predčasných volieb za protiústavné. Ak by sa takto pristupovalo k viacerým veciam, tak by sa referendum mohlo využívať stále, aj napríklad pri predĺžení funkčného obdobia prezidenta.

Tým, že referendum Kolíková označila za protiústavné, sa podľa Fica diskvalifikovala ako právnička. Tvrdí, že zbieranie podpisov na referendum bolo komunikované s právnikmi a je v poriadku.