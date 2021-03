Môžem venčiť psa po ôsmej večer a kedy potrebujem test aj do prírody? (otázky a odpovede)

BRATISLAVA. Od stredy 3. marca začínajú na Slovensku platiť upravené protiepidemické pravidlá.

Jednou z najvýraznejších zmien je, že sa po 20.00 hod. sprísni zákaz vychádzania na viaceré činnosti.

Po 20.00 hod. už človek nebude môcť vyjsť von, aby si nakúpil v potravinách či ísť na poštu a nebude si môcť ísť napríklad ani po tovar do výdajne e-shopu. A to bez ohľadu na to, či je prevádzka bežne otvorená do 21.00 hod.

Policajti by tiež mali viac kontrolovať dodržiavanie opatrení.

Na cestu do práce, na poštu či do banky bude aj naďalej potrebný negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu.

Nové pravidlá začnú platiť od stredy 3. marca a podľa predpokladov by mali trvať do 19. marca. Ak sa situácia dovtedy nezlepší, nasledovať môže tvrdé obmedzenie pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny.

O opatreniach diskutoval premiér a líder OĽaNO Igor Matovič s odborníkmi už od utorka minulého týždňa. V nedeľu večer ich schválila vláda.

1. Ako konkrétne sa sprísňuje nočný zákaz vychádzania?

Doteraz mohli ľudia ísť napríklad do potravín alebo do výdajne e-shopu aj po 20.00 hod., ak boli tieto prevádzky otvorené. Od stredy 3. marca to už neplatí.

Ísť do potravín, do drogérie, nakúpiť lieky či krmivo pre zvieratá alebo ísť natankovať je možné iba do ôsmej večer. Ľudia musia ísť do predajne, ktorú majú najbližšie pri bydlisku.

Po 20.00 hod nie je možné chodiť ani do čistiarne, opravovne obuvi, do trafík s novinami, do banky, poisťovne, do servisu bicyklov, áut či do opravovní mobilov alebo notebookov.

Aj na pohreb, sobáš či krst blízkej osoby je možné ísť iba od piatej rána do ôsmej večer.

Od 20.00 hod smú ľudia ísť do práce a v nevyhnutných prípadoch k lekárovi alebo do lekárne. Časovo neobmedzené sú aj vychádzky do prírody, individuálny šport či vychádzka so psom alebo mačkou.

Obmedzenie nevychádzať von po ôsmej večer neplatí ani na cestu za blízkou osobou, ktorá je na starostlivosť odkázaná.

2. Môžem chodiť do práce?