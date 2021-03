Petíciu za zastavenie výstavby v Demänovskej doline podpísalo 100-tisíc ľudí

Petičný výbor bude žiadať o prerokovanie veci v Národnej rade.

1. mar 2021 o 17:20 SITA

BRATISLAVA. Pod petíciu za zastavenie ďalšej výstavby v Demänovskej doline sa za tri mesiace podpísalo 100-tisíc ľudí. Cieľom petície, vyhlásenej združením Pre Dolinu spolu s iniciatívou My sme les a Asociáciou prírodného turizmu 18. novembra 2020, je najmä zastaviť výstavbu a presadiť environmentálne priaznivú dopravu v Demänovskej doline. V tlačovej správe o tom informovala Iveta Niňajová z iniciatívy My sme les.



Ako uviedla, počas petičnej akcie zistili množstvo pochybení pri hájení verejného záujmu, a to najmä v oblasti územného plánovania s schvaľovania stavebných činností.

„Účelové zmeny zákonov a ďalších právnych predpisov spôsobili, že devastácia jadrovej časti Národného parku Nízke Tatry a jednej z najvzácnejších dolín Slovenska získala zákonný rámec a v súčasnosti stále chýbajú prekážky, ktoré by podobný vývoj zastavili aj na iných miestach krajiny,“ pokračovali. Z tohto dôvodu a aj vzhľadom na podporu verejnosti bude petičný výbor žiadať o prerokovanie veci v Národnej rade SR s predstavením situácie v Demänovskej doline a návrhom legislatívnych zmien.

Iniciatívy budú v zbieraní podpisoval pokračovať, aby mali istotu, že majú 100-tisíc platných podpisov. „Dlhodobo tiež pripravujeme podklady, ktorými chceme osloviť aj poslancov Národnej rady SR najmä v súvislosti s návrhmi zmien zákonov, ktoré viedli a stále vedú k takémuto trestuhodnému nakladaniu s našim prírodným bohatstvom,“ povedal Pavel Herich zo združenia Pre Dolinu.



Návrhy sa majú týkať viacerých, „z environmentálneho hľadiska problematických“ zákonov, akým je stavebný zákon, zákon o územnom plánovaní, zákon o ochrane prírody a krajiny a najmä zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.