Klus: Ľudia zaočkovaní Sputnikom môžu prísť o výhody pri cestovaní

Nie je jednoduché vysvetľovať postoj Slovenska k Sputniku, hovorí Klus.

2. mar 2021 o 19:48 Daniela Hajčáková

V týchto dňoch Európska komisia rieši, ako by mohol vyzerať digitálny zelený pas, ktorý by uľahčil ľuďom cestovať v rámci EÚ jednoduchšie, ak sa dali zaočkovať.

Problém môžu mať tí, ktorí dostali vakcínu bez registrácie Európskou liekovou agentúrou a takou je aj Sputnik V, upozorňuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS).

Čo ste si pomysleli, keď ste na letisku v Košiciach videli premiéra Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího vítať ruskú vakcínu Sputnik V?

V prvom rade som rozmýšľal, aké to bude mať dôsledky na našu zahraničnú a európsku politiku.

Pre našich partnerov v členských krajinách EÚ je len ťažko pochopiteľné, prečo sme podobným spôsobom nevítali aj vakcíny Moderna alebo Pfizer-BioNTech a prečo sa to udialo práve pri ruskej vakcíne. Musíme si na to ako Slovensko pripraviť odpovede.

Už sa vás niektorí diplomati pýtali, prečo Slovensko kúpilo Sputnik V?

Otázok už prišlo viacero po neformálnej linke a pýtajú sa, čo sa to vlastne na Slovensku stalo. Je pomerne zložité vysvetľovať to.

Najmä v tom kontexte, že Slovensko ešte minulý týždeň na viacerých úrovniach, od online rokovania Rady pre všeobecné záležitosti až po videosummit lídrov EÚ, hovorilo o potrebe väčšej solidarity v rámci Únie. Konkrétne sme žiadali, aby nám EÚ umožnila požičať si pre zlú situáciu u nás vopred vakcíny.

Väčšie štáty EÚ aj Maďarsku vyčítali, že si pri obstarávaní vakcín ide svojou cestou, no na druhej strane mu neprekáža používať vakcíny vyrokované Európskou komisiou. Očakávam preto, že podobná rétorika sa otočí aj smerom k Slovensku.

Aj o tom je európska solidarita – sme spolu v dobrom aj v zlom. Keby si napríklad Nemecko alebo Francúzsko obstarávali vakcíny samy, podobne ako Spojené kráľovstvo, a nesúhlasili by s európskou spoločnou cestou, mali by dnes možno oveľa viac zaočkovaných. O to ťažšie sa im potom vysvetľuje, prečo Maďarsko a dnes už aj Slovensko idú vlastnou cestou.

O čo šlo, keď sme žiadali pôžičku vakcín od EÚ?

Ešte predminulý piatok sa zhováral slovenský premiér s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Vysvetlil jej, aká je na Slovensku kritická situácia a že by sme ocenili, ak by sa spustil tzv. SOS mechanizmus. Ten by nám umožnil získať niektoré vakcíny skôr ako iným členským krajinám. Neskôr by sme ich vrátili.

Predpokladalo sa, že by to mohlo byť 100-tisíc vakcín na mesiac. Tento proces musia odobriť všetky členské krajiny. K tejto iniciatíve sa neskôr pridal aj minister Ivan Korčok na Rade pre pre zahraničné veci a na Rade pre všeobecné záležitosti som o tejto našej prosbe informoval svojich kolegov aj ja. Nakoniec túto požiadavku zopakoval aj premiér na summite vo štvrtok minulý týždeň.

Po včerajšku však táto snaha Slovenska nemusí dopadnúť dobre.

Naznačujete, že by si krajiny mohli povedať, že už si objednali vakcíny z Ruska, a preto nie je nutné im ďalšie prednostne požičať?

Nedá sa to vylúčiť.

Čo odpovedáte diplomatom, keď sa vás pýtajú na Sputnik V?

Hovoríme, že v zúfalých situáciách sa robia zúfalé činy a v tomto prípade je potrebné zachraňovať ľudské životy, takže sa Slovensko vybralo touto cestou.

Ale môžem povedať, že mi to nie je príjemné, lebo osobne si myslím, že okrem zdravotného rozmeru je tu silný aj moment politický a diplomatický, a preto by sme mali používať len tie vakcíny, ktoré prešli registráciou Európskej liekovej agentúry alebo minimálne Štátneho ústavu na kontrolu liečiv.

V Maďarsku sa k vakcíne Sputnik V vyjadrili úrady aspoň formálne, u nás sa zatiaľ neudialo ani to a sú tu čisto na výnimku ministra zdravotníctva.

Aký sme po včerajšku partner pre ostatné krajiny EÚ?

Sú dve alternatívy – buď nám porozumejú, že sme v kritickej situácii a museli sme urobiť kritickú vec a objednať neregistrované vakcíny. Alebo sa na to budú pozerať tak, že sme zlomili pôvodne dohodnuté pravidlá o spoločnom postupe pri obstarávaní vakcín, čo môže mať aj ďalšie dôsledky.

Myslím, že mnohé krajiny sa na nás budú pozerať tak ako na Maďarsko – teda že nie je fér, keď krajina veselo preberá dávky vakcín, ktoré boli dohodnuté na európskej úrovni, ale zároveň si ide vlastnou cestou v rozpore s dohodami. Rozhodne nám to na imidži spoľahlivej krajiny EÚ nepridáva.

Najskôr Peter Pelegrini ako premiér vítal na letisku rúška z Číny, teraz Igor Matovič vítal vakcíny z Ruska. Čím si vysvetľujete, že volia taký postup, keď Slovensko oficiálne komunikuje, že patrí k EÚ a NATO?

Mám dojem, že naši lídri nie vždy dokážu odhadnúť, aké geopolitické dôsledky takéto aktivity môžu mať. Včerajšie zábery z košického letiska podľa mňa s radosťou prebrali ruské médiá, tak ako predtým čínske médiá s radosťou prebrali zábery Petra Pellegriniho.

V oboch prípadoch to môže pomerne intenzívne poslúžiť propagande, s presahmi na domácu dezinformačnú scénu. Tieto krajiny potom využívajú vakcíny alebo zdravotnícky materiál aj na to, aby domáce obecenstvo počúvalo o ich úspechoch.

Určite nepomáha imidžu krajiny, ak sa jej meno spomína v ideologicky zameraných reportážach v štátoch, ktoré nemožno označiť za demokratické.

Poslúžil slovenský premiér takejto propagande?

Ako premiérov šerpa (koordinátor európskych tém, pozn. red.) a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí sa k tomu nechcem vyjadrovať.

Vedeli ste o tom, že premiér a minister zdravotníctva aktívne riešia nákup Sputnika V?

Ministerstvo zahraničných vecí bolo z tohto procesu úplne vynechané. Môžeme sa len domnievať, že to zrejme bolo preto, že náš postoj k tejto veci je známy.

Dozvedeli ste sa o tom včera počas premiérovej tlačovky?

Nejaké informácie k nám prenikli už počas včerajšieho dňa, lebo aj nás sa novinári pýtali, či sme niečo počuli o lietadle smerujúcom do Ruska. Tušili sme niečo, ale neboli sme súčasťou žiadnych oficiálnych diskusií – my ako ministerstvo ani náš zastupiteľský úrad v Moskve.

Že sa v sobotu niečo podpísalo a v pondelok tu mali byť vakcíny, sme sa dozvedeli až z včerajšej tlačovky.

To je veľmi neštandardné. Neviem si predstaviť, že by takto vnútropolitické procesy fungovali v Rakúsku, Holandsku alebo Dánsku. V demokracii a v koaličnej vláde platí, že by sme sa o takýto veciach mali zhovárať.

Premiér hovorí, že celá akcia bola tajná, aby to niektorí ľudia nepokazili. To beriete ako argument?

Nie, toto pre mňa argument nie je.

Proces vnímame citlivo aj preto, že sú tu dve politické strany v rámci vládnej koalície, ktoré sa vyjadrili, že nákupu by mala predchádzať prinajmenšom národná registrácia vakcíny a ani to sa neudialo.

Cítime sa obídení a predpokladáme, že je to na zodpovednosti konkrétnych ľudí, ktorí o tom rozhodli. O to viac dúfame, že nás s týmto rozhodnutím nikto spájať nebude.

To asi nebude možné, keďže ste v jednej koalícii. Strana SaS tiež pred časom súhlasila so Sputnikom V, ak vakcínu odobrí slovenský úrad na kontrolu liečiv. Zvažuje teraz SaS v koalícii nejaké kroky?

To je otázka na lídrov strany. Pre mňa bude lakmusovým papierikom to, koľko ľudí sa prihlási na očkovanie neregistrovanou vakcínou.

Máme objednaných dva milióny vakcín Sputnik V a mali by sme byť schopní ním zaočkovať až milión ľudí na Slovensku. Myslím si, že to je veľmi optimistický odhad, lebo vakcína nebola tak dôkladne preverená ako ostatné, ktoré na Slovensku používame. Ak sa ukáže, že sa dajú zaočkovať iba tisíce, desaťtisíce, prípadne zopár stotisíc ľudí, očakávam, že za to niekto vyvodí aj politickú zodpovednosť.

Kto? Mali by odísť premiér a minister zdravotníctva?

O tom nechcem špekulovať.

EÚ rieši zavedenie digitálnych zelených pasov, ktoré by mali uľahčiť cestovanie do zahraničia ľuďom, ktorí sú zaočkovaní. Ako to má fungovať?

Slovensko bolo na čele tejto iniciatívy a ešte na jeseň sme prišli s myšlienkou urobiť elektronický certifikát, ktorý by umožnil spoločné uznávanie testov v krajinách EÚ. Chopili sa toho aj južné krajiny ako Grécko a Španielsko a chcú, aby sa v lete dalo za základe pasu, kde bude uvedené, či bol človek zaočkovaný, jednoduchšie cestovať.

V týchto dňoch sa Európska komisia stotožnila s takou myšlienkou a bude pracovať na jej technickom riešení. Na čo všetko sa budú dať tieto certifikáty využiť, je ešte otázka na ďalšiu politickú diskusiu v rámci EÚ. Sú aj krajiny, ktoré by takýto zelený pas chceli použiť aj na vstup obyvateľov napríklad do reštaurácií.

Máme si to predstaviť ako aplikáciu, kde bude mať človek informáciu o tom, či bol zaočkovaný alebo prekonal covid-19, a vďaka nej bude v EÚ môcť cestovať bez obmedzení?

Áno. Alebo bude mať platný negatívny test vykonaný v certifikovanej inštitúcii a tie si budeme ako štáty navzájom uznávať. Technické riešenie sa však ešte len hľadá a malo by byť predstavené 17. marca.

Bude medzi podmienkami na to, aby mohol zaočkovaný človek bez obmedzení cestovať, aj to, aby bol zaočkovaný vakcínou, ktorú schválila EMA?

O tom, aké osoby to bude zahŕňať, nás ešte len čaká diskusia. Vôbec nie je isté, či by členské štáty akceptovali aj ľudí zaočkovaných inou vakcínou ako tou, ktorú posúdila a registrovala EMA. Sú tu krajiny, ktoré podľa mňa nebudú súhlasiť s tým, aby to bolo možné s vakcínami, ktoré Európska lieková agentúra neodobrila.

Ak by sa naozaj milión obyvateľov Slovenska dalo zaočkovať Sputnikom V a jeho výrobca by medzi tým nepožiadal o certifikáciu, vznikli by dve kategórie občanov. Tí, ktorí sú zaočkovaní AstraZenecou, Pfizer-BioNTechom a Modernou, ktorí budú môcť cestovať slobodne, a potom tí, ktorí sú zaočkovaní Sputnikom V a ktorým cestovať umožnené nebude. To by bol vážny politický problém.

Aj z tohto dôvodu je Sputnik V viac ako iba zdravotníckou témou.

Je podľa vás reálne, aby ľudia zaočkovaní registrovanou vakcínou mohli slobodnejšie cestovať už toto leto? Vieme, ako dlho niekedy trvá dohoda medzi členskými štátmi.

Verím, že po tom, ako tento mesiac šéfka Európske komisie predstaví návrh digitálneho „zeleného pasu" a pokročia diskusie na európskej úrovni, sme schopní počas jari nájsť riešenie a do leta ho zaviesť do praxe.