Dobré ráno: Matovič má koaličnú krízu, ktorú ešte sám rozdúchava

Bombastické vítanie Sputnika rozdúchalo nové problémy v koalícii.

2. mar 2021 o 23:00 Nikola Bajánová, Peter Tkačenko, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/jubfm-fc6b4b?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=107

Ruský Sputnik rozdúchal nový problém v koalícii, tentokrát zatiaľ najvážnejší. Po už druhom odchode z poslaneckého klubu za ľudí sa ozýva aj nespokojná SaS a premiérovi Matovičovi hrozí vážna koaličná kríza.

Hlavnou témou premiéra je však momentálne neregistrovaná vakcína Sputnik V, ktorou sa mu podarilo nahnevať už aj typicky pokojného ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka.

Čo sa to deje v koalícii a dokáže Igor Matovič vládnuť ešte najbližšie mesiace, keď aj v čase krízy ešte viac rozdúchava konflikt vo vlastnej vláde?

Odpovie Peter Tkačenko, komentátor denníka SME, v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou.

Zdroj zvukov: Úrad vlády SR - Facebook, TASR, SME - Rozhovory ZKH​

​Krátky prehľad správ

Vyšetrovateľ navrhuje obžalovať bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku pre zneužívanie právomoci. Ide o uťahovanie nahrávky gorila ktorú mal Trnku k dispozícii no žiadny trestný čin neohlásil.

Minister zdravotníctva Marek Krajči povolil používanie ruskej vakcíny Sputnik V. Zodpovednosť bude na lekárovi, ktorý vakcínu pacientovi podáva. Vyhláška je plátna od 1. marca do konca augusta.

Od dnes platia na Slovensku prísnejšie pravidla lockdownu. Platí večerný zákaz vychádzania a policajti budú viac kontrolovať dodržiavanie nariadení. Sprísnený režim je v krajine do 19. marca.

USA oznámili sankcie proti Rusku za otravu Alexeja Navaľného. Ide o prvé sankcie novej vlády amerického prezidenta Joea Bidena.

Odporúčanie

Barack Obama nasleduje svoju manželku a má nový podcast. Nie je v ňom sám - spolumoderatora a spoludiskutujuceho mu robí Bruce Springsteen a v dnešnej napätej a stresujúce dobe je to pohladenie na duši. Nájdete ho výhradne na spotify a vola sa Renegades: Born in the USA

