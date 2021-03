Slovensko dá na obranu dve percentá svojho rozpočtu

V roku 2021 výdavky na obranu oproti roku 2020 poklesnú.

3. mar 2021 o 10:29 TASR

BRATISLAVA. Hoci v roku 2021 výdavky na obranu oproti roku 2020 poklesnú, SR sa naďalej hlási k záväzku vynaložiť na obranu postupným zvyšovaním v roku 2024 dve percentá z rozpočtu. Vyplýva to z návrhu Národného plánu vykonávania účasti SR v Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie (PESCO) 2021.

V stredu ho schválila vláda. Na základe aktualizovaného uznesenia vlády SR bude minister obrany prijímať opatrenia s cieľom plniť záväzky vyplývajúce z účasti SR v PESCO.

Je potrebná medzirezortná spolupráca

"Národný plán vykonávania účasti Slovenskej republiky v PESCO je dôležitý dokument, ktorý hodnotí pokrok Slovenska v rámci plnenia 20 záväzkov tejto spoločnej iniciatívy vo viacerých oblastiach," priblížil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Na rokovanie vlády sa predkladá každoročne.

Ako zdôraznil minister, úspešné plnenie záväzkov PESCO si vyžaduje úzku medzirezortnú spoluprácu.

"Som preto naozaj vďačný za angažovanosť a spoluprácu kolegom z rezortov diplomacie, školstva, dopravy a hospodárstva. Ich súčinnosť je kľúčová pre ďalšie plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky," dodal.

Viac úsilia v oblasti kybernetickej obrany

Tento rok majú výdavky na obranu predstavovať 1,75 percenta, teda asi 1,67 miliardy eur. O rok má prísť k zvýšeniu na 1,85 percenta, v roku 2023 na 1,9 percenta a v rokoch 2024 a 2025 na dve percentá.

Na obstaranie obranných spôsobilostí smerovalo vlani 571,28 milióna eur, čo je o vyše 73 miliónov eur menej ako v roku 2019. "Pokles bol zapríčinený prebiehajúcou hospodárskou krízou, ktorá je výsledkom prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19," vysvetľuje ministerstvo obrany. S nižšou sumou 459,07 milióna eur sa ráta aj v roku 2021. Ďalšie roky by mali výdavky na tento účel rásť.

V roku 2020 pôsobila SR ako koordinátor PESCO projektu Nepriama palebná podpora (EuroArtillery). Zúčastňovala sa tiež na ďalších piatich PESCO projektoch a bola pozorovateľom v troch. Spoločne s ďalšími krajinami sa podieľala aj na spoločnom projekte ochrany proti kozmickému odpadu a bezpečnosti satelitov proti kolízii. Zapojila sa napríklad aj do iniciatívy Framework Nations Concept, kde by mala pokračovať aj v roku 2021. Tento rok má vzniknúť aj nový strednodobý zámer prispievania SR do spoločne rozvíjaných spôsobilostí a iniciatív EÚ.

Ďalšími záväzkami, ktoré sa v návrhu vyhodnocujú, je napríklad záväzok zabezpečiť väčšie úsilie pri spolupráci v oblasti kybernetickej obrany, vytvorenie databázy síl rýchlej reakcie či rozvíjanie interoperability ozbrojených síl.