Minúta po minúte: Sulík vyzval na rekonštrukciu vlády

Krízu spustil nákup vakcíny Sputnik V.

3. mar 2021 o 11:11 (aktualizované 3. mar 2021 o 11:44) Veronika Orviská

Nakúp a dovoz ruskej vakcíny Sputnik V rozpútal koaličnú krízu.

Predseda SaS Richard Sulík vyzval na rekonštrukciu vlády, predčasné voľby však nechce.

Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová sa spolu so Sulíkom stretne s prezidentkou Čaputovou.

Kaoličnú krízu sledujeme minútu po minúte:

11:34 Vláda Igora Matoviča čelí najvážnejšej kríze od svojho vzniku. Pozrite si päť scenárov, ako môže rekonštrukcia vlády vyzerať >>>>

11:30 Predseda parlamentu a koaličnej Sme rodina Boris Kollár ohlásil tlačovú konferenciu na 13:00 hod.

11:28 Premiér Matovič podľa TA3 odišiel po rokovaní vlády do prezidentského paláca.

11:18 "Čelíme aj tomu, že predseda vlády poštval proti sebe prakticky všetkých: médiá, prezidentku, koaličných partnerov, rôzne združenia a, samozrejme ľudí, širokú verejnosť. Nemôžeme už pred týmto zatvárať oči," skonštatoval Sulík.

11:15 Lídri koaličných strán Za ľudí a SaS sa o 15.00 h stretnú v Prezidentskom paláci s prezidentkou Čaputovou. Témou ich stretnutia bude aktuálna politická situácia.

11:13 "My sa musíme seriózne baviť o rekonštrukcii vlády, lebo takto sa už skutočne nedá fungovať. Rokovania budú dlhé náročné, ale musíme cez to ísť, pokiaľ nechceme, aby to nebolo ešte horšie," vyhlásil Sulík.

Detaily rekonštrukcie vlády zatiaľ hovoriť nechcel. Poukázal na potrebu citlivého prístupu a diskusie aj s partnermi.

11:10 "Nastal čas aby sme sa bavili o rekonštrukcii vlády," vyhlásil predseda SaS Richard Sulík. Dodal, že diskutovať budú ďalej aj s partnermi. So stranou Za ľudí už diskutovali aj v utorok večer. Ďalej sa chce stretnúť aj so šéfom Sme rodina Borisom Kollárom, ako aj so stranou OĽaNO.

Predseda SaS však predčasné voľby nechce.