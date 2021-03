Benčík žiada odchod Matoviča aj Krajčího, inak vystúpi z klubu Za ľudí

Benčík nie je členom strany Za ľudí.

3. mar 2021 o 16:29 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady Za ľudí Ján Benčík vystúpi z klubu a prestane podporovať vládu, ak nebude vymenený premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽaNO).

Informáciu priniesol Denník N, ktorému to povedal sám Benčík.



Benčík nie je členom strany Za ľudí a ak by odišiel, bol by tretím poslancom, ktorý opustí klubu.