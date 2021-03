Mesežnikov: Rekonštrukcia vlády môže byť čiastočná

Politológ neočakáva odstúpenie celej vlády.

3. mar 2021 o 16:37 SITA

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Pri rekonštrukcii vlády môže ísť o čiastočnú personálnu obmenu kabinetu alebo zmenu premiéra.

V prípade čiastočnej obmeny ide o nahradenie vybraných členov vlády inými.

Ak sa mení premiér, podáva demisiu a končí celá vláda. Vysvetlil pre agentúru SITA politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov. Pripomenul rekonštrukciu vlády z marca 2018. Vtedy nahradil Roberta Fica (Smer) dnes už predseda strany Hlas Peter Pellegrini.

Spolu s predsedom vlády sa vymenili aj niektorí členovia kabinetu.

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík po dnešnom rokovaní vlády povedal, že „sa musíme seriózne baviť o rekonštrukcii vlády, lebo takto ďalej sa už nedá fungovať.”

Tiež uviedol, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) si proti sebe poštval prakticky všetkých - médiá, prezidentku Zuzanu Čaputovú, koaličných partnerov, rôzne združenia aj širokú verejnosť.

V momentálnej situácii to Mesežnikov nevidí na odstúpenie celej vlády.

„Požiadavka od samotných koaličných partnerov nebola, aby premiér odstúpil. Bude to skôr o nejakom členovi vlády,” myslí si politológ.

„Sulík naznačil, že to nebude len o výmene ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO). Bolo by zvláštne, keby to bol niekto iný a Krajčí by ostal. Treba o ňom uvažovať ako o ministrovi, ktorý by bol súčasťou rekonštrukcie,” doplnil Mesežnikov.

Podotkol, že strany SaS a Za ľudí majú dostatok mandátov, aby ich odchodom vláda nemala väčšinu.