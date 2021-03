Polícia upozorňuje seniorov na prípady falošných sčítacích asistentov

Mobilní asistenti navštívia domácnosť len vtedy, ak občan o službu vopred požiada.

4. mar 2021 o 10:27 SITA

BRATISLAVA. Polícia v súvislosti so sčítaním obyvateľov opäť upozorňuje na prípady, keď sa falošní sčítací asistenti snažia dostať do obydlí najmä starších a osamelo žijúcich osôb. Ako zdôraznila polícia, cieľ majú len jeden, a to okradnúť seniora. Policajný zbor o tom informoval na svojom profile na sociálnej sieti.

Polícia radí dôchodcom, že ak potrebujú, aby im pri elektronickom sčítaní niekto pomohol, majú požiadať o pomoc svojich príbuzných či známych. Teda osoby, ktoré poznajú a dôverujú im. Občania sa tiež môžu informovať vo svojej obci alebo meste o kontaktnom mieste, kde so sčítaním môže pomôcť stacionárny asistent.



„Pokiaľ sa z nejakého dôvodu nemôžete, alebo nechcete dostaviť na kontaktné miesto kvôli sčítaniu obyvateľstva, môžete telefonicky kontaktovať obec či mesto, ktoré vám zabezpečí tento úkon prostredníctvom mobilného asistenta sčítania,“ vysvetľuje polícia s tým, že oficiálni mobilní asistenti sčítania sa musia identifikovať preukazom.



Mobilní asistenti sčítania navštívia domácnosť len vtedy, ak občan o takúto službu vopred telefonicky požiada. Polícia odporúča vopred si dohodnúť s asistentom presný čas príchodu, prípadne zistiť si jeho meno a priezvisko.



„V žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov, najmä nie osoby, ktoré vás navštívili samé, teda bez vašej predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní a ktoré vám ponúkajú pomoc pri tomto úkone,“ pokračovala polícia. Požiadala zároveň občanov, aby pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie v súvislosti so sčítaním, bezodkladne kontaktovali políciu na čísle 158.



Elektronické sčítanie obyvateľov je spustené od 15. februára do 31.marca. Počas tohto obdobia sa obyvateľ sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste s využitím počítača, tabletu alebo mobilného telefónu s pripojením na internet.