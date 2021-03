Smer: Rekonštrukcia vlády nestačí, chceme predčasné voľby

Smer-SD nebude podávať do parlamentu žiadny návrh na odvolávanie členov vlády.

4. mar 2021 o 16:37 TASR

BRATISLAVA. Opozičný Smer-SD tvrdí, že výmena členov vlády v rámci jej rekonštrukcie nestačí.

Vládna koalícia by sa mala podľa šéfa strany Roberta Fica urýchlene dohodnúť a fungovať ďalej, alebo by sa malo smerovať k predčasným voľbám. Kritizuje, že koalícia naťahuje rokovania o svojej budúcnosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Smer nepodá návrhy na odvolávanie ministrov

O rekonštrukcii vlády má koaličná Sme rodina rokovať budúcu stredu 10. februára.

Smer-SD nebude podľa Fica podávať do parlamentu žiadny návrh na odvolávanie členov vlády. Poslanci pôsobiaci v Hlase-SD si chcú počkať na výsledok koaličných rokovaní.

"Ani rekonštrukcia, ani výmena vo vláde nikomu v tejto krajine nepomôže," skonštatoval Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že vláda je rozvrátená vzťahovo i osobnostne a sú v nej nevzdelaní ľudia.

Proti covidu je potrebný jednotný tím

Odchod ministrov podľa neho nič nezmení na fungovaní vlády. Jediná cesta na riešenie sú podľa neho predčasné voľby, alebo by mal kabinet začať "reálne makať". V čase pandémie sú ohrozené životy ľudí, preto sa musí podľa Fica koalícia dohodnúť.

Súvisiaci článok Samosprávne kraje vyzvali politikov na ukončenie hádok Čítajte

"Ak je pre nás teraz najväčšou výzvou COVID-19, tak by sme očakávali, že na čele štátu bude jednotný tím, ktorý bude bojovať, a to aj s chybami, my by sme tomuto tímu pomáhali," doplnil šéf Smeru-SD.

Poslanci pôsobiaci v Hlase-SD si chcú počkať na výsledok koaličných rokovaní. "Potom zvážia ďalší postup," uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

Mimoparlamentná SNS vyzvala poslancov Národnej rady (NR) SR vrátane koaličných partnerov Borisa Kollára, Richarda Sulíka a Veroniky Remišovej, aby "bezodkladne iniciovali mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery Igorovi Matovičovi".