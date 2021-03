Remišová: Menšinová vláda, ktorú si vie predstaviť Naď, by bola vládou s fašistami

Minister obrany Jaroslav Naď uviedol, že je pripravený vládnuť s menšinovou vládou.

5. mar 2021 o 13:26 SITA

BRATISLAVA. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) podľa predsedníčky Za ľudí Veroniky Remišovej uviedol, že je pripravený vládnuť s menšinovou vládou.

V zásade to podľa nej znamená to, že je pripravený vládnuť „s fašistami, lebo si nevie predstaviť, že by ich podporovala strana Smer - Sociálna demokracia (Smer-SD) alebo Hlas - Sociálna demokracia (Hlas-SD). Remišová to povedala v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo.



„Toto je pre mňa najväčšie sklamanie. Namiesto toho, aby si spravili aj oni sebareflexiu, aby si s koaličnými partnermi sadli k stolu, tak radšej budú vládnuť s fašistami a ukazujú, že v zásade im nejde o nič iné, len o moc,“ doplnila Remišová.

Keď si podľa nej hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a Sme rodina predstavuje, že vyhodia z vlády Za ľudí a stranu Sloboda a Solidarita (SaS), je to ich rozhodnutie. „Nech sa páči. Chcú vládnuť v menšinovej vláde s fašistami a dláždiť cestu Smeru a Hlasu. Je to ich rozhodnutie,“ podotkla.