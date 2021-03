Poslanec OĽaNO Šudík: Som za odchod Matoviča, ak pôjde aj Sulík a ďalší

Poslanec Tomáš Šudík hovorí, že v klube OĽaNO sú dvaja až traja poslanci, ktorí vyslovujú kritiku.

5. mar 2021 o 21:54 Daniela Hajčáková

Poslanec OĽaNO z Humenného Tomáš Šudík hovorí, že po roku od volieb je pre situáciu v koalícii smutný. Na začiatku volebného obdobia by si myslel, že atmosféra nebude až taká vyhrotená. Keď Igor Matovič obvinil Sulíka z tisícok úmrtí, povedal si, že to premiér asi riadne prehnal.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Koaličné strany SaS a Za ľudí žiadajú v rámci rekonštrukcie vlády aj výmenu premiéra. Za jeho odchod sa vyslovil verejne zatiaľ jediný poslanec OĽaNO Ján Krošlák. Vy ste za to, aby už vládu neviedol Igor Matovič?

Ak by mala nastať rekonštrukcia vlády, tak by nestačil iba odchod premiéra. Ak by sa mal vymeniť predseda vlády, tak by mal odísť aj napríklad minister Richard Sulík (SaS) a ďalší, aby sa situácia upokojila.

Ak nemajú záujem odísť ďalší členovia vlády, tak určite by nemal odchádzať ani premiér.

Rozumiem tomu správne, že vy by ste teda privítali viaceré zmeny vo vláde vrátane odchodu premiéra?

Ak by mal odísť iba premiér, tak s tým nesúhlasím. Ak by mali odísť viacerí - napríklad aj pán Sulík či iní ministri, tak s tým súhlasím.

Zvláda Igor Matovič riadenia vlády?

Myslím, že áno. Ale, bohužiaľ, komunikačné chyby a hádky, ktoré v koalícii sú, tomu neprospievajú a u ľudí to budí obrovskú nedôveru. Myslím, že to premiér zvláda, ale tieto chyby nám to kazia a čokoľvek dobré sa príjme, v tomto zanikne.

Kedy ste si povedali, že toto premiér už nemal povedať?

Na tlačovkách, na ktorých sa začali útoky na koaličných partnerov. Nemám rád takéto útoky z každej strany.