Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

5. mar 2021 o 15:48

1. Aj Slovensko má svoju Billie Eilish. Je z Čadce a píše o nej aj New York Times: Slovak Billie Eilish comes from Čadca

2. Čím chceme zaujať na svetovej výstave v Dubaji? Unique hydrogen technologies developed in Slovakia will be presented at EXPO in Dubai

3. Študovať v cudzom jazyku od raného detstva nie je na Slovensku také nereálne: International school can help open the doors to the world

4. Máme u nás spaľovať zahraničný rádioaktívny odpad? Environment Ministry wants constitutional ban on incineration of foreign radioactive waste

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

5. Prekvapujúce zistenie: Online nakupovanie je oproti nákupom v kamenných obchodoch šetrnejšie k životnému prostrediu: Pandemic has made logistics real estate attractive for investors

6. Poznáte Orešanský hrebeň? Jeho vrchy Holý, Slepý a Bolehlav pobavia už len svojimi názvami: United colours of freedom: Orešanský hrebeň

7. Slovensko má po 16 rokoch novú bezpečnostnú a obrannú stratégiu: Je odpoveďou na hybridné hrozby aj dezinformácie. Slovakia catches up with the Internet era in its new security and defence strategies

8. Ako pristupovať k deťom s poruchami učenia? Learning differently, learning effectively

9. Cestovanie v lete: Situácia bude závisieť aj od dodávok vakcín, hovorí v rozhovore štátny tajomník Martin Klus: Deputy minister: I hope Sputnik producers reconsider their incomprehensible attitude

10. Bratislavská zoo sa mení. Môže v nej vzniknúť aj safari. Ambiciózny plán prichádza spolu s jej novou riaditeľkou. Júlia Hanuliaková: From campaigner against animal captivity to zoo director

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte newsletter The Slovak Spectator.