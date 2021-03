Poslanecký klub OĽaNO bude v stredu rokovať aj o rekonštrukcii vlády

7. mar 2021 o 12:56 SITA

BRATISLAVA. Poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) bude v stredu 10. marca rokovať aj o rekonštrukcii vlády. Povedal to predseda poslaneckého klubu hnutia a člen predsedníctva Michal Šipoš v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska O 5 minút 12.

Šípoš zároveň povedal, že by bolo nefér, ak by sa teraz vo vláde robili nejaké zmeny. „Ja osobne som toho názoru, že počas tejto ťažkej fázy pandémie by bolo veľmi zbabelé utekať z boja,“ dodal Šípoš.

Podľa poslanca Národnej rady SR a podpredsedu strany Hlas-SD Erika Tomáša je jediné riešenie koaličnej krízy demisia vlády a predčasné voľby.