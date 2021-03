Naď: Chceme štvorkoalíciu, no Sulík by sa mal ospravedlniť

Blanár vidí východisko len v predčasných voľbách.

7. mar 2021 o 15:03 TASR

BRATISLAVA. Hnutie OĽANO má veľký záujem na tom, aby súčasná štvorkoalícia pokračovala, pád vlády dopustiť nechce. Ak plánuje šéf SaS Richard Sulík tiež vo vláde pokračovať, mal by sa za svoje správanie ospravedlniť. V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Ak sa Sulík rozhodne z koalície odísť, hnutie OĽANO to bude rešpektovať. "Máme však veľký záujem pokračovať ako štvorkoalícia," uviedol Naď. Aktuálne je podľa neho dôležité, s akým názorom a akými požiadavkami príde hnutie Sme rodina, ktoré čaká zasadnutie predsedníctva v stredu (10. 3.). "Bol by som rád, keby sa situácia už upokojila a sadli sme si za jeden stôl," dodal Naď.

Zdôraznil však, že Sulík prekročil určitú líniu a mal by sa nad sebou zamyslieť. "Neviem si predstaviť, že aj keby bol premiérom Eduard Heger, či by sa situácia vôbec zmenila, ak bude Sulík pokračovať v takomto správaní," priblížil Naď. Dôležité je buď situáciu vyriešiť, alebo dať na stôl všetky mená vrátane Sulíkovho.

Naď zároveň obhajoval nákup 35 miliónov testov. Podľa neho sa využijú všetky, pretože majú dvojaké použitie. Môžu byť určené na domáce testovanie, ale aj pre mobilné odberové miesta (MOM).

Podľa opozičného poslanca za stranu Smer-SD Juraja Blanára súčasnej rozhádanej vláde nepomôže zmena ministrov či premiéra. Východisko vidí len v predčasných voľbách a v odchode celej koalície. "Celú zodpovednosť za atmosféru v spoločnosti nesie vláda a aj za to, že nefungujú opatrenia," uviedol Blanár. Dodal, že nákup takého množstva testov bol zbytočný. "Testy by sa mali podľa odborníkov využívať v ohniskách nákazy, kde sú už príznaky. Ak sa budú využívať všade, len to zvýši mobilitu ľudí," upozornil Blanár.