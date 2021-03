Budaj považuje hrozbu rozvratu koalície a predčasných volieb za reálnu

Na budúci týždeň podľa Budaja vyvrcholí prvá vážnejšia „ofenzíva“ na povalenie vlády.

7. mar 2021 o 18:22 SITA

BRATISLAVA. Hrozba rozvratu koalície a predčasných volieb je rok po voľbách skutočne reálnou. Napísal to na sociálnej sieti minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO).

Na budúci týždeň podľa neho vyvrcholí prvá vážnejšia „ofenzíva“ na povalenie Matovičovej vlády.

„Opozícia Smer, Hlas, ĽSNS ani PS vládu zhodiť nevie. To dokážu iba vnútorní odporcovia, koaliční poslanci, ktorí by rozbili kluby vládnej koalície,“ uviedol Budaj s tým, že zatiaľ z koalície odišli dvaja poslanci zo strany Za ľudí. To ešte neohrozilo ani ústavnú parlamentnú väčšinu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Ale strach z rýchleho postupu Národnej kriminálnej agentúry a strach z rozbiehajúceho sa očkovania, ktorým vláda dosiahne koniec pandémie, spôsobili urýchlenie protivládnej ofenzívy. Stupňujú sa tlaky na poslancov cez médiá (najmä tie, ktoré vlastnia ohrození oligarchovia), iste dôjde aj na finančné a politické ponuky,“ pokračoval. Podľa Budaja sa „pri rozsahu bohatstva a moci tých, ktorých korupčné siete sme začali likvidovať, takýto protiútok dal čakať“.