K návrhu novej súdnej mapy prišlo 460 pripomienok, 190 zásadných

Návrh pripomienkovali aj tri ministerstvá.

8. mar 2021 o 12:00 TASR

BRATISLAVA. K návrhu novej súdnej mapy bolo vznesených 460 pripomienok, z toho 190 zásadných a osem hromadných. Návrh pripomienkovali aj tri ministerstvá.

Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli Slov-lex. Lehota na pripomienkovanie zákona o sídlach a obvodoch súdov uplynula 28. februára.

Nesúhlas s novou súdnou mapou vyslovilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP). "Zrušenie Krajského súdu v Bratislave nijako neprispeje ani k špecializácii sudcov, nakoľko na tomto súde špecializácia sudcov existuje aj v súčasnosti," zdôraznil envirorezort.

Za nelogické považuje aj to, aby v Bratislave nesídlil správny súd. Kritizuje aj spájanie Okresného súdu Bratislava I do navrhovaného mestského súdu. Dosiahnutie cieľov reformy by sa malo urobiť "skôr zrušením a spojením niektorých malých okresných súdov tak, aby bolo možné aj tu sudcov špecializovať na jednotlivé druhy agendy".

Ministerstvo financií (MF) žiada, aby návrh zohľadňoval počty zamestnaneckých miest v schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2021 až 2023. Riziká vidí aj v súvislosti s financovaním reformy.

"Upozorňujeme, že v prípade, ak by niektoré z uvedených výdavkov neboli financované zo zdrojov EÚ, bude potrebné ich zabezpečiť v rámci limitov výdavkov kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR na príslušný rozpočtový rok," spresnilo ministerstvo. Zároveň žiada upraviť doložku vplyvov, keďže "predložený materiál má negatívny, rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu navrhovaného zriadenia troch nových správnych súdov od 1. apríla 2022."

Žiadajú zmeny

Rezort vnútra požaduje vzhľadom na potrebu zabezpečenia úloh Policajného zboru viaceré zmeny v navrhovaných obvodoch súdov. Konkrétne zachovanie okresných súdov v Brezne, Revúcej, Topoľčanoch a Veľkom Krtíši. Upozorňuje, že reforma takmer vôbec nerieši otázku pôsobnosti prokuratúry na území SR.

Ministerstvo spravodlivosti avizovalo, že hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov.

V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove.