Matovič nikam neodchádza, menšinová vláda je nepravdepodobná

Predsedníctvo Sme rodina bude v stredu o 12.00 hod.

8. mar 2021 o 20:35 Michal Katuška, Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. "Ak raz akýkoľvek podiel zodpovednosti na riadení štátu máte, asi by bolo dobré, aby ste boli predvídateľní," vyhlásil Igor Matovič vlani týždeň pred voľbami. Prieskumy preferencií začínali naznačovať, že by jeho strana mohla skladať novú vládu a on by sa mohol stať premiérom.

"Ľudia by asi nechceli zveriť správu krajiny, ktorú majú radi, do rúk človeka, pri ktorom sa trošku obávajú, že zajtra nepríde s príliš extravagantným nápadom," hovoril vtedy líder OĽaNO.

Koaliční partneri teraz žiadajú jeho odchod aj preto, že svoje ambície nenaplnil. V októbri nečakane ohlásil cez víkend plošné testovanie. Tajný nákup neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V bez ich vedomia napokon vyústil minulý týždeň do koaličnej krízy.

Tá sa však zrejme neskončí odchodom premiéra, ale naopak, doplatiť na ňu môžu strany, ktoré žiadajú zmeny vo vláde.