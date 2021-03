Fico súdom raz verí, inokedy nie. Ako mu to vyhovuje

Únik informácií z polície rieši policajná inšpekcia.

8. mar 2021 o 18:11 Peter Kováč

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Šéf Smeru a dlhoročný premiér Robert Fico vyzýva médiá, aby si nevyberali, ktoré stanoviská prokuratúry či súdov sa im hodia a ktoré spochybňujú. Sám to však robí.

V pondelok sa takýmto spôsobom pýtal, kedy sa novinári ospravedlnia Robertovi Kaliňákovi za jeho spájanie s kauzou únosu Vietnamca Trinh Xuan Thanha z roku 2017. Generálna prokuratúra ju minulý týždeň uzavrela s výsledkom, že žiadna vedomá účasť niekoho zo Slovenska na udalosti sa nezistila.

„Ak to Generálna prokuratúra povedala, ja to akceptujem,“ hovoril Fico s tým, že ide o rozhodujúcu správu, ktorá má očistiť Slovensko. Čakal by preto, že informácie budú plné všetky správy. „Ja nemôžem selektovať veci. Prečo to nerešpektujete?“ pýtal sa Fico novinárov.

O pár minút však už reagoval odlišne. Názor zmenil pri otázke na nedávne súdne uznesenie, ktoré spája Kaliňáka s kauzou stíhaného exšéfa polície Tibora Gašpara. Píše sa v ňom o tom, že exminister vnútra svojho nominanta pred zadržaním varoval.