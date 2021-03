Prezidentka verí, že príde k sebareflexii vlády

"Vzhľadom na to, že viaceré koaličné strany si nutnosť sebareflexie uvedomujú, dúfam, že k nej aj dôjde," podotkla Čaputová.

8. mar 2021 o 17:45 TASR

BRATISLAVA. Situácia na Slovensku je mimoriadne vážna nielen pre pandemickú situáciu a je potrebné, aby vláda vyslala signál, že si to uvedomuje. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v pondelok. Sebareflexiu a mieru kritiky by mala byť podľa nej schopná vláda vyvodiť aj voči sebe.

Ako však hovorí, prípadné zmeny sú iba na rozhodnutí vlády či parlamentu. "Moje kompetencie tam nesiahajú," poznamenala.

V koalícii sa minulý týždeň vystupňovalo napätie. Rekonštrukciu vlády spomínajú SaS a Za ľudí, pripúšťa ju aj Sme rodina. Koalícia má naďalej rokovať o svojom fungovaní. V stredu (10. 3.) má o situácii rokovať predsedníctvo Sme rodina.