Poslanci OĽaNO začnú o kríze rokovať v utorok, ostatné kluby v stredu

V stredu o 12.00 h budú rokovať poslanci i predsedníctvo Sme rodina.

9. mar 2021 o 15:21 TASR

BRATISLAVA. Koalícia naďalej pokračuje v rokovaniach o svojom ďalšom fungovaní. Hnutie OĽANO podľa šéfa poslaneckého klubu Michala Šipoša začne rokovať už v utorok.

V stredu o 12:00 budú rokovať poslanci i predsedníctvo Sme rodina.

Popoludní má o situácii v koalícii debatovať aj klub poslancov za SaS spolu s predsedom Richardom Sulíkom a tiež členovia klubu Za ľudí.

OĽANO bude rokovať na poslaneckom klube v utorok popoludní, potvrdil poslanec hnutia Milan Vetrák. "Budeme riešiť postupne veci, ktoré sa za posledné obdobie udiali," doplnil Šipoš.

Kollár: Výmena premiéra výsledok neprinesie

Kritiku Igora Matoviča (OĽANO) na poste predsedu vlády otvorene pomenoval napríklad poslanec OĽANO Ján Krošlák. Šipoš nedávno uviedol, že poslanci OĽANO stoja za vládou Igora Matoviča.

V stredu sa má v parlamente zísť predsedníctvo Sme rodina spolu s poslaneckým klubom.

Predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár minulý týždeň povedal, že pripúšťa formu rekonštrukcie vlády. Zároveň si však myslí, že výmena premiéra nemusí priniesť očakávaný výsledok.

U Za ľudí hrozí odchod ďalšieho poslanca

Popoludní má rokovať aj klub Za ľudí, strana deklaruje, že chce rekonštrukciu vlády. Šéfke strany Veronike Remišovej odišli už dvaja poslanci - Tomáš Valášek a Miroslav Kollár.

Poslanec Za ľudí Ján Benčík avizoval, že ak neodíde zo svojho postu Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽANO), vystúpi z klubu a prestane podporovať vládu.

Poslankyňa Andrea Letanovská uviedla, že Remišová má jej podporu v rokovaniach. Ak nebude stotožnená s postupom v rokovaniach, zvažuje odchod zo strany.

Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga podľa svojich slov robí všetko pre to, aby prišla rekonštrukcia vlády a strana bola jednotná.

Poslanec Marek Hattas nechce zachádzať do špekulácií. Odpovedal tak na otázku, či by odišiel zo strany, ak by nedošlo k rekonštrukcii vlády.

"Rekonštrukcia vlády je nutná a na to sa momentálne musíme sústrediť," uviedol.

Rokovať bude aj SaS

Poslanci SaS majú rokovať v stredu od 16.00 h. "Okrem prípravy najbližšej schôdze budeme hovoriť aj o aktuálnej situácii. Účasť prisľúbil aj predseda strany Sulík," skonštatovala predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová.

Napätie v koalícii je už dlhšie, prispievajú k nemu verejné vyjadrenia a útoky Sulíka a Matoviča. Krízu spustili okolnosti nákupu ruskej vakcíny Sputnik V.

Strany SaS a Za ľudí žiadajú rekonštrukciu vlády, minulý týždeň sa stretli aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Všetky koaličné strany sa zhodujú, že odmietajú predčasné voľby.