Povinné stretnutia s probačným úradníkom a pobyt doma. Čo čaká Molnára a Jankovskú na slobode?

Bývalá tajomníčka je ešte na psychiatrii. Na nohe už má náramok.

9. mar 2021 o 23:01 Peter Kováč

BRATISLAVA. Na nohe majú sledovací náramok a vždy pri sebe musia mať aj GPS lokátor - malé zariadenie pripomínajúce mobilný telefón. Ak by zaznamenal, že sa vzďaľujú z domu či z miesta, kde sa majú zdržiavať, do pár minút ich príde skontrolovať policajná hliadka.

Režim bývalých sudcov Richarda Molnára a bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti za Smer Moniky Jankovskej sa po prepustení na slobodu po takmer ročnom pobyte vo väzení zásadne mení.

Jankovská zatiaľ zostáva na psychiatrii v trenčianskej nemocnici, Molnár je doma už od štvrtka minulého týždňa.

"Deň po prepustení sa musel dostaviť na inštaláciu monitorovacieho zariadenia, čo aj prebehlo. Dodržiava všetko, čo mu bolo nariadené," hovorí Molnárov advokát Ondrej Urban.

Jankovskej prišli probační úradníci nasadiť náramok v pondelok do nemocnice. Zatiaľ nie je jasné, kedy by ju mohli lekári prepustiť, no vďaka náramku ju už nesleduje justičná stráž.