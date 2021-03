Meteorológovia varujú pred poľadovicou a silným vetrom

Na cestách sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje.

12. mar 2021 o 7:58 TASR

BRATISLAVA. Meteorológovia varujú pred vetrom, poľadovicou aj snehovými jazykmi a závejmi. Vydali preto výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

Výstraha pred vetrom platí v celom Bratislavskom kraji, v okresoch Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Poprad, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín.

Počítať so silným vetrom treba do 12.00 h, v okrese Poprad do 15.00 h. Meteorológovia upozorňujú aj na vietor na horách, a to najmä na severe Slovenska. Výstraha tam potrvá do 16.00 h.

Vodiči si musia dať pozor pred poľadovicou v oblasti stredného a východného Slovensku. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa do 12.00 h. Pre Banskobystrický a Trenčiansky kraj len do 9.00 h.

"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako doprava, pohyb osôb, infraštruktúra," uvádzajú.

Pre Banskobystrický, Prešovský, Žilinský kraj platí aj výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi. Rátať s výstrahou treba do 16.00 h, v Prešovskom kraji do 18.00 h. Pre okresy Gelnica, Košice-okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves vydal SHMÚ výstrahu do 12.00 h.