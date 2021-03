Referendum podporilo podpisom už skoro 300-tisíc ľudí

Referendum vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov.

12. mar 2021 o 14:47 SITA

BRATISLAVA. Počet podpisov občanov pod petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách sa blíži k číslu 300-tisíc.

Na tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer Robert Fico. Podľa neho vláda nefunguje a mala by sa začať venovať ľuďom.



Referendum na Slovensku vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia Národnej rady do 30 dní od petície, respektíve uznesenia Národnej rady. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.