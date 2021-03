Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

12. mar 2021 o 15:08 The Slovak Spectator

1. Od zázraku ku katastrofe. Pandemický rok na Slovensku: From the world's best to the worst. The pandemic year in Slovakia

2. Záver minulého roka priniesol viaceré prekvapenia. Pozrite si prehľad aktuálnych ekonomických štatistík: Hospitality sector kept falling, but industry showed resistance towards the second wave

3. Ženy majú právo rozhodovať o svojom tele i zdraví, odkazujú diplomati pri príležitosti Medzinárodného dňa žien: Diplomats recognise the contribution of women in the fight against Covid-19

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

4. Okliešťovanie právomocí ako za totality. Aj tak hodnotia univerzity návrh ministerstva školstva: Universities threaten a strike to protest the latest amendment. Ministry promises changes

5. Respirárory budú povinné aj v interiéroch. Aký typ si vybrať a ako ich vyhadzovať? FFP2 respirators will soon become mandatory indoors. Here's how you should prepare

6. V Levoči zachraňujú vzácny kláštor: Historically significant monastery saved from demolition

7. Páči sa vám Dámsky gambit? Aj Slovensko má svoju talentovanú ženskú šachistku: Slovakia has its own Beth Harmon

8. Rytieri Jedi či kríza kvôli zlému dátumu svadby. Aj takéto kuriozity prinieslo sčítanie: Jedi Knights and problems remembering marriage dates. People give funny answers in census

9. Viac ako 80 stromov v Starom Meste muselo ustúpiť výstavbe. Miestni protestujú: Outrage over Old Town tree felling

10. Pes Teddy vyzerá ako Elvis a valcuje Instagram: Slovak Yorkie with Elvis look grows famous on Instagram

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte newsletter The Slovak Spectator.