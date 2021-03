SaS dala Matovičovi ultimátum na odchod z funkcie, inak opustí vládu

OĽaNO nechce predčasné voľby.

15. mar 2021 o 11:31 Michal Katuška

BRATISLAVA. Štvorkoalícia OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí bude existovať už len niekoľko dní, ak sa Igor Matovič do budúcej stredy nevzdá funkcie premiéra a z vlády neodíde, inak SaS koalíciu opustí.

Ultimátum v tomto znení oznámil predseda SaS Richard Sulík po víkendovom rozhodovaní v strane, či koalíciu opustia, alebo v nej budú pokračovať.

Sulík: Takto sa nedá ďalej fungovať

"Dohody s Igorom Matovičom neplatia. On svoju povahu nezmení. Takto sa nedá ďalej fungovať a pre zachovanie vlády na súčasnom pôdoryse je možný len odchod Igora Matoviča," povedal Sulík a dodal, že je ochotný vzdať sa recipročne funkcie ministra hospodárstva, "ak to zvýši priechodnosť."

Dohody s Igorom Matovičom neplatia, zhodnotil rok fungovania vo vláde Sulík. "Funkcia premiéra si vyžaduje schopnosti, ktorými Igor Matovič nedisponuje," povedal.

Najneskôr 24. marca následne zasadne republiková rada SaS a rozhodne, či z koalície definitívne odchádza podľa toho, či ich výzve OĽaNO a ďalšie strany vyhovejú.

SaS nespochybňuje, že aj nového premiéra by malo nominovať OĽaNO ako víťaz minuloročných parlamentných volieb.

"Nárok nominovať predsedu vlády, ktorý má OĽaNO nijako nespochybňujem," povedal Sulík.

Šéf SaS tvrdí, že členom vlády by nemal byť žiadny predseda koaličnej strany.

Reakcie ostatných strán koalície zisťujeme. Stotožniť s požiadavkami SaS by sa mala aj strana Za ľudí. Viacerí jej poslanci totiž zvažovali odchod zo strany, ak by vládu naďalej viedol Matovič.

Stačil by odchod troch poslancov, aby Za ľudí prestalo v parlamente formálne existovať, pretože by sa jej rozpadol poslanecký klub. Odchod šéfa OĽaNO by tak mohol zachrániť aj budúcnosť Za ľudí.

Poslanci Sme rodina sa majú stretnúť a posúdiť návrh SaS, od rána rokuje aj vedenie OĽaNO s vlastnými poslancami.

"Koaličné rokovania pokračujú, rozpory sa zatiaľ nepodarilo odstrániť," tvrdil hovorca Matúš Bystriansky ešte v nedeľu večer.

OĽaNO sa snaží vyhnúť scenáru, ktorý by viedol k predčasným voľbám, informoval. "Sme však presvedčení, že táto kríza nesmie viesť k predčasným voľbám, ale k zlepšeniu spolupráce v koalícii," uzavrelo hnutie na záver víkendu.

Krízu mal ukončiť odchod Krajčího

Koaličnú krízu malo pôvodne ukončiť odstúpenie Mareka Krajčího (OĽaNO) z postu ministra zdravotníctva.

Krajčí sa mal vrátiť do parlamentu, kde mu mala nútene prepustiť funkciu šéfa zdravotníckeho výboru jeho dlhodobá kritička Jana Bittó Cigániková z SaS. Dohodli sa na tom lídri koalície pred týždňom v stredu večer.

Matovič však dohodu zničil vlastnou emotívnou tlačovkou, kde Krajčího označil za rituálnu obeť SaS a Za ľudí, svojich koaličných partnerov viackrát napadol a Krajčímu odporučil, aby napriek dohode neodišiel z vlády ihneď.

Hoci Krajčí napokon rezignoval ešte v piatok, Sulík dohodu, ktorá mala nastaviť nové pravidlá fungovania koalície už neakceptoval. " Rokovania sú opäť na bode nula," odkázal.

SaS odmieta prirovnanie jej návrhu k pádu vlády Ivety Radičovej spred 10 rokov.

"Našim odchodom z vlády prípadným vláda nepadá. Sme proti predčasným voľbám a sme proti návratu Smeru a Smeru 2," zdôraznil Sulík.

Sulík by chcel za premiéra Hegera

SaS odmieta predčasné voľby, želá si pokračovanie vládnutia štvorkoalície, informoval Sulík. Matoviča by mal nahradiť iný nominant OĽaNO.

"Igor Matovič rozdeľuje spoločnosť. Nie je mysliteľné, aby 80-percent národa nedôverovali premiérovi. Nie je osobnostne, komunikačne a ani manažérsky schopný viesť vládu," tvrdil Sulík.

SaS tvrdí, že by si vedelo predstaviť vo funkcií premiéra súčasného ministra financií a aktuálne aj povereného vedením ministerstva zdravotníctva Eduarda Hegera.