Sulík: Matovič nie je schopný viesť vládu (celý prejav)

Text zaznel na tlačovej konferencii SaS k aktuálnej politickej situácii 15. 3. 2021, medzititulky doplnené redakciou

Vážené dámy a páni,

s Igorom Matovičom sme politickí súputníci už 12 rokov, z toho väčšinu času som ho považoval za svojho priateľa.

Pred rokom, v parlamentných voľbách, Igor zahviezdil a ja som mu to úprimne prial. Plní nádejí a spoločne sme sa pustili do práce a nečakane sme vhupli do ťažkej krízy, čo samozrejme výrazne ovplyvnilo fungovanie novej vlády.

Avšak, ako odôvodnenie toho, čo sa deje teraz, to určite neobstojí.

Po prvom roku vlády je to slovo chaos, ktoré najlepšie vystihuje vládnutie Igora Matoviča.

Chaoticky je riadený štát, chaotické bolo vstupovanie do Plánu obnovy, chaotická je komunikácia a chaoticky je boj proti pandémii.

Nikto sa nestaral o chorých predtým, ako boli dovezení do nemocnice. Neboli lieky, ktoré odborná verejnosť požadovala, neboli kontrolované hranice, ako SaS navrhovala. Dodnes nie je schválený odškodňovací zákon, ktorý sme na vládu už tri krát predložili.

Nebol plán ako proti pandémii bojovať a keď sme vytvorili Semafor zdravia, poslal ma s ním premiér do Mongolska. On však, ktorý osobne riadil boj proti pandémii, celé týždne v novembri a decembri nerobil nič, až kým druhá vlna pandémie neudrela naplno. Výsledok je najviac mŕtvych, aj hospitalizovaných na svete.

Igor Matovič mikromanažoval boj proti pandémii a spolu s bývalým ministrom zdravotníctva tento boj nezvládli. To je ich osobná zodpovednosť.

Zároveň sa vytratila starostlivosť o ostatné oblasti vládnutia, premiér sa iným rezortom prakticky nevenuje a ak sa niečomu venuje, tak je to na úrovni mikromanažmentu a nie systémových opatrení.

K tomu všetkému Igor Matovič rozdeľuje spoločnosť. Je v konflikte s prezidentkou, so starostami a primátormi, vedcami, médiámi až po veľkú časť občanov. Nie je mysliteľné, aby 80% národa nedôverovalo premiérovi.

Treba sa pozrieť pravde do očí. Igor Matovič vyhral voľby, má najsilnejšiu stranu, ale evidentne nie je manažérsky a osobnostne a ani komunikačne schopný viesť vládu v tejto zložitej situácii. To je proste fakt, ktorý vidí každý.

Dohody s Igorom Matovičom neplatia

Je tu však aj druhá rovina, rovina vzťahov.

Prehliadal som Igorové osobné útoky voči mojim kolegom a mne, žiaľ to si on vyložil ako našu slabosť a útoky stupňoval.

Skúšal som hľadať formy fungovania a robiť hrubé čiary.

Prvýkrát to bolo v máji minulého roka, kedy sme spoločne na Markíze zakopali vojnovú sekeru. Krátky čas na to útoky pokračovali.

Druhý krát to bolo 23. novembra, kedy sme sa písomne dohodli, že útoky prestanú. Printové vydanieTáto dohoda platila niekoľko dní.

Do tretice, sme minulú stredu urobili dohodu a táto platila menej ako 24 hodín, do štvrtkovej povestnej tlačovej besedy Igora Matoviča, kedy opäť hrubo zaútočil na svojich koaličných partnerov.

Žiaľ, a mrzí to aj mňa osobne, dohody s Igorom Matovičom neplatia, on proste svoju povahu nezmení. Takto sa však ďalej fungovať nedá, pre zachovanie koalície na súčasnom pôdoryse koalície je možný len odchod Igora Matoviča.

Čas na vyvodenie zodpovednosti

Nastal čas na sebareflexiu a vyvodenie zodpovednosti.

Preto sa pripájame k včerajšej výzve Veroniky Remišovej, aby vládu neviedol Igor Matovič.

Ak to zvýši priechodnosť návrhu a môj odchod má byť cena za to, že Slovensko bude mať lepšie vedenú vládu, ponúkam svoju pozíciu aj ja.

Dokonca, za najlepšie riešenie považujem, aby ani jeden predseda koaličnej strany nebol členom vlády a som presvedčený, že Veronika Remišová to vidí rovnako.

To otvorí priestor na menej emotívnejšie a viac odborné vedenie krajiny.

Nemôžeme viac podporovať vládu, ktorú vedie Igor Matovič. To hovorím naozaj s ťažkým srdcom, pripomínam, že dlhé roky bol mojim priateľom.

Hovorím to aj s vedomím, že bol to práve Igor Matovič, ktorý dlhé roky zvádzal a zviedol boj s mafiou a viem, že väčšinu vecí nerobil so zlým úmyslom. No to nestačí. Funkcia premiéra si vyžaduje mnoho schopností a daností, ktorými Igor Matovič nedisponuje. To je bohužiaľ holý fakt.

Na tomto mieste mu chcem napriek uvedeným výhradám poďakovať za odvedenú prácu.

Premiér by mal mať dôveru občanov

Som presvedčený, že ani členovia hnutia Oľano nechcú hrať vabank s našou krajinou. Pred voľbami bojovali za spravodlivosť a zodpovednú vládu. Určite dokážu nájsť niekoho, kto ich bude reprezentovať lepšie. A verím, že ani Igor Matovič nechce obetovať Slovensko svojim osobným ambíciám.

Je dôležité, aby mal premiér dôveru občanov a bol schopný dobrej spolupráce s prezidentkou, so samosprávou a s koaličnými partnermi. Aby nerozoštvával spoločnosť, práve naopak, ju spájal.

Toto ako zvolení zástupcovia ľudu požadujeme.

SaS je proti predčasným voľbám

Viem, že sa naše rozhodnutie mnohí budú snažiť prirovnávať k pádu vlády Ivety Radičovej, no sú tu dva podstatné rozdiely: Našim prípadným odchodom z vlády vláda nepadá a môže fungovať ďalej. Po druhé, sme zásadne proti predčasným voľbám. Požadujeme výmenu premiéra na pôdoryse dnešnej koalície a určite nechceme návrat Smeru a Smeru II. Poslanci SaS budú hlasovať proti predčasným voľbám.

Republiková rada SaS zasadne 24. marca. Ak sa dovtedy na rekonštrukcii vlády nedohodneme, rozhodneme o odchode z vlády. Ak by k tomuto naozaj malo dôjsť, sme kedykoľvek pripravení vrátiť sa za rokovací stôl a pokračovať na pôdoryse dnešnej koalície.