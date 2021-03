Sulíkov návrh môže podľa Mesežnikova vyriešiť situáciu

Možností na pokračovanie koalície je podľa politológa niekoľko.

15. mar 2021 o 12:40 (aktualizované 15. mar 2021 o 13:22) SITA

BRATISLAVA. Návrh ministra hospodárstva a predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka na jeho a premiérov odchod z funkcií môže vyriešiť krízu v koalícii.

Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

Sulíkov návrh môže vyriešiť situáciu

Sulík na tlačovej konferencii v pondelok vyzval premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na odchod z funkcie s tým, že aj sám je ochotný ponúknuť svoju pozíciu. Podľa Mesežnikova je to najvážnejší okamih činnosti koalície, keďže doteraz SaS takto priamo požiadavku na odchod predsedu vlády neformulovala.

„Je to návrh na riešenie situácie v koalícii, ktorý má niekoľko možností na pokračovanie. Napríklad, že súčasťou vlády ostanú všetky štyri politické strany len v inom personálnom zložení, alebo sa zmení stranícke zloženie vlády,“ vysvetlil politológ.



Na otázku, či je reálnejšie to, že sa premiér vzdá svojej funkcie, alebo to, že SaS odíde z vlády, nevedel odpovedať. „Je to veľmi ťažká otázka. Čo však môžeme predpovedať je, že nie je predvídateľné správanie Igora Matoviča, ktorý s danou ponukou môže za istých okolností súhlasiť, alebo ju odmietne,“ ozrejmil politológ.



Predseda SaS v pondelok zároveň vyhlásil, že v strane sú proti konaniu predčasných volieb.

Predčasné voľby nepredpokladajú

Podľa Mesežnikova je aj to jedna z možností, aj keď ju, ako povedal, nepovažuje za pravdepodobnú, keďže túto alternatívu vylučujú všetky štyri koaličné strany. „Nedá sa to však vylúčiť,“ dodal.

Rovnako aj sociológ Martin Slosiarik z agentúra Focus si myslí, že na stole je viacero scenárov vývoja. Ani on nevylúčil rekonštrukciu vlády vrátane odchodu premiéra ani odchod strany SaS z vlády. Najmenej pravdepodobnejším scenárom sú však podľa neho predčasné parlamentné voľby.



„Predčasné voľby viacerým stranám vládnej koalície nevyhovujú z hľadiska potenciálnych strát, ktoré by v predčasných voľbách utŕžili,“ povedal pre agentúru SITA Slosiarik, ktorý si nateraz netrúfa odhadnúť, ktorý zo spomínaných scenárov je najpravdepodobnejší.