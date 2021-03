Fico obhajuje Jankovskú, na jej väzbu nie sú podľa lídra Smeru žiadne dôkazy

V parlamente sa chce baviť o podmienkach kolúznej väzby.

15. mar 2021 o 16:26 TASR

BRATISLAVA. Na väzbu Moniky J. nie sú absolútne žiadne dôvody. V pondelok na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico v reakcii na rozhodnutie Krajského súdu (KS) Trnava väzobne stíhať bývalú štátnu tajomníčku rezortu spravodlivosti. Zdôraznil, že sudcovia zvažujú pri vzatí do väzby mediálne, a nie vecné dôvody.

"Ženu v takom stave, v akom je, môže opätovne posielať do väzby len niekto, kto vôbec nevníma súvislosti a realitu," doplnil Fico s tým, že rozhodnutia sudcov o väzbe nemajú nič spoločné s moderným právnym štátom.

Ďalej uviedol, že šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský je vo väzbe z politických dôvodov. "Ak si niekto myslí, že toto je prejav toho, že policajti a Národná kriminálna agentúra (NAKA) majú rozviazané ruky, tak sa mýli," dodal. Zdôraznil, že Pčolinský nemôže ovplyvňovať kľúčových svedkov, ktorí sú už vo väzbe. Do úvahy podľa neho nepripadá ani pokračovacia väzba, keďže sa Pčolinský vzdal funkcie šéfa SIS.

Fico vyhlásil, že sa chce na pôde Národnej rady (NR) SR baviť o nových pravidlách väzby a podmienkach kolúznej väzby.

Pčolinského zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok (11. 3.) v skorých ranných hodinách. Obvinili ho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K. Skutok sa mal stať v auguste minulého roka. V nedeľu (14. 3.) ho poslal Špecializovaný trestný súd (ŠTS) do väzby.

Bývalá štátna tajomníčka Monika J. ide do väzby na základne pondelkového rozhodnutia KS Trnava v kauze prebratia trenčianskeho baru Fatima. Obvinená je aj v akciách Búrka a Víchrica. Predtým bola vo väzbe od marca minulého roka.