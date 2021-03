OĽANO je podľa Naďa pripravené na všetky alternatívy

Hnutie nechce predčasné voľby.

16. mar 2021 o 14:40 TASR

BRATISLAVA. Hnutie OĽANO je pripravené na všetky alternatívy riešenia koaličnej krízy. Pripustil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Doplnil, že premiér Igor Matovič (OĽANO) počúva názory politických partnerov, ako aj názory v rámci hnutia. Chcú si tiež počkať na výsledok utorkového stretnutia Matoviča s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Naď nemá žiadnu ambíciu byť premiérom. Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš povedal, že každá z koaličných strán by sa mala pozrieť do zrkadla. OĽANO podľa neho nie je v pozícii, aby neustále ustupovalo požiadavkám.

"Sme pripravení na všetky alternatívy, veľmi zodpovedne k tomu pristupujeme," povedal Naď novinárom. Nechcel komentovať, či Matovič odstúpi z postu premiéra.

"Nikoho neobviňujeme, nič nepožadujeme, nikde neútočíme. Snažíme sa dávať von iba tie výstupy, ktoré sú dohodnuté," povedal minister o rokovaniach.

Naď uviedol, že nedostal ponuku na post premiéra. Ak má pokračovať vo vládnej pozícii, chce byť naďalej ministrom obrany. "Nemám absolútne žiadnu ambíciu a ani chuť ísť robiť predsedu vlády. Ktokoľvek by bol na tej pozícii, mal by to nesmierne ťažké," dodal.