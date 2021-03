V prípade predčasných volieb by Šeliga možno kandidoval za inú stranu alebo odišiel z politiky

Šeliga však zatiaľ neplánuje prestup do inej strany.

16. mar 2021 o 15:09 SITA

BRATISLAVA. Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) nevylúčil, že by v prípade predčasných volieb kandidoval do parlamentu za inú politickú stranu.

Povedal to v dnešnej relácii televízie Markíza Na telo plus. Zároveň však nepoprel, že by nekandidoval vôbec, keďže svoju budúcnosť si vie predstaviť aj mimo politiky.



„Vylúčiť sa nedá nič, momentálne však nemám v pláne ,prestupovať‘ do inej politickej strany,“ dodal Šeliga.