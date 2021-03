Ponožky na úrade vlády aj gesto victory. Premiér Matovič na fotografiách

Matovič navrhol, že si vymení posty s Hegerom.

28. mar 2021 o 19:35 Stanislava Ivánková

BRATISLAVA. Len pred niekoľkými dňami uplynul rok od momentu, keď prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vládu Igora Matoviča.

Od prvotného nadšenia z volebného víťazstva a vystriedania Smeru si však Matovičov kabinet prešiel viacerými konfliktmi, ktoré vyústili do niekoľko týždňov trvajúcej krízy.

Kvôli nej odišlo z vlády šesť ministrov a napokon Igor Matovič navrhol, aby sa vymenil s Eduardom Hegerom. Tým by ako premiér skončil a presadol by si na stoličku ministra financií. Ak získa podporu, Heger by sa stal novým predsedom vlády.

Pozrite sa, ako vyzerala vláda premiéra Matoviča zachytená fotografiami.

29. február 2020. Predseda hnutia OĽANO Igor Matovič, manželka Pavlína a jeho dcéra Rebeka počas volebného aktu v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 1. marec 2020. Volebná noc vo volebnej centrále OĽaNO počas parlamentných volieb 2020. (zdroj: SME - MARKO ERD) 1. marec 2020. Volebná noc vo volebnej centrále OĽaNO počas parlamentných volieb 2020. (zdroj: SME - MARKO ERD) 1. marec 2020. Volebná noc vo volebnej centrále OĽaNO počas parlamentných volieb 2020. (zdroj: SME - MARKO ERD) 3. marec 2020. Igor Matovič a Andrej Kiska počas stretnutia po voľbách do Národnej rady SR 2020. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 4. marec 2020. Igor Matovič a Boris Kollár na tlačovej konferencii po spoločnom rokovaní po voľbách do Národnej rady SR 2020. (zdroj: SME - MARKO ERD) 4. marec 2020. Prezidentka Zuzana Čaputová poverila zostavením vlády Igora Matoviča, ktorého hnutie OĽaNO zvíťazilo v parlamentných voľbách. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 5.marec 2020. Bratislava Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič na TB po stretnutí s predsedom Za ľudí Andrejom Kiskom v rámci rokovaní o vytvorení vládnej koalície. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 5. marec 2020. Eduard Heger, Veronika Remišová a Jaroslav Naď prichádzajú na stretnutie s predsedom Za ľudí Andrejom Kiskom v rámci rokovaní o vytvorení vládnej koalície. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 5. marec 2020. Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič na TB po stretnutí s predsedom Za ľudí Andrejom Kiskom v rámci rokovaní o vytvorení vládnej koalície. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 5. marec 2020. Igor Matovič, Jaroslav Naď a Eduard Heger po rokovaní predsedníctva strany Za ľudí v rámci rokovaní o vytvorení vládnej koalície. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 5. marec 2020. Igor Matovič, Boris Kollár, Andrej Kiska a Richard Sulík na spoločnej večeri pred začiatkom koaličných rokovaní o vytvorení vládnej koalície. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 5. marec 2020. Igor Matovič, Boris Kollár, Andrej Kiska a Richard Sulík na spločnej večeri pred začiatkom koaličných rokovaní o vytvorení vládnej koalície. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 13. marec 2020. Igor Matovič po rokovaní budúcej koalície strán OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 14. marec 2020. Pred stretnutím prezidentky s lídrami politických strán budúcej vládnej štvorkoalície v Prezidentskom paláci. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 14. marec 2020. Po stretnutí prezidentky s lídrami politických strán budúcej vládnej štvorkoalície v Prezidentskom paláci. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 18. marec 2020. Predstavenie mien členov novej vlády. (zdroj: SME - MARKO ERD) 21. marec 2020. Vymenovanie vlády prezidentkou v Prezidentskom paláci v Bratislave. (zdroj: SME - MARKO ERD) 3. apríl 2020. Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila krízový štáb na Úrade vlády. (zdroj: SME - MARKO ERD) 15. apríl 2020. Vymenovanie Vladimíra Pčolinského za riaditeľa Slovenskej informačnej služby prezidentkou v Prezidentskom paláci. (zdroj: SME - MARKO ERD) 30. apríl 2020. Tlačová konferencia lídrov koaličných strán po schválení programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 2020 - 2024 a vyslovení dôvery vláde Igora Matoviča. (zdroj: SME - MARKO ERD) 18. máj 2020. Predseda vlády Igor Matovič počas tlačovej konferencie na tému Zodpovednosť prináša výsledky. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 04. jún 2020. Na rokovaní vlády. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 5. jún 2020. Prezidentka Zuzana Čaputová vystupuje so Správou o stave Slovenskej republiky počas 8. schôdze Národnej rady. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 24. jún 2020. Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Ján Oravec, predseda vlády Igor Matovič a minister hospodárstva Richard Sulík počas rokovania 26. schôdze vlády. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 22. júl 2020. Predseda vlády Igor Matovič počas tlačovej konferencie ohľadne svojej diplomovej práce. (zdroj: SME - MARKO ERD) 23. júl 2020. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu predsedu vlády Igora Matoviča. (zdroj: SME - MARKO ERD) 23. júl 2020. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu predsedu vlády Igora Matoviča. (zdroj: SME - MARKO ERD) 20. marec 2020. Poslanci za stranu OĽaNO Igor Matovič a Eduard Heger prichádza na ustanovujúcu schôdzu NR SR. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 20. marec 2020. Igor Matovič počas sľubu poslanca počas ustanovujúcej schôdze NR SR. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 21. marec 2020. Novovymenovaný predseda vlády Igor Matovič a bývalý premiér Peter Pellegrini pred oficiálnym odovzdaním Úradu vlády. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 21. marec 2020. Spoločná fotografia pred budovou Úradu vlády pred rokovaním 1. schôdze vlády (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 21. marec 2020. Predseda vlády Igor Matovič počas prvého zasadnutia novovymenovanej vlády. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 21. marec 2020. Minister financií Eduard Heger, predseda vlády Igor Matovič a minister vnútra Roman Mikulec počas prvého zasadnutia novovymenovanej vlády. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 23. marec 2020. Členovia permanentného krízového štábu Vladimír Krčméry, Robert Mistrík, Peter Škodný, Peter Visolajský a predseda vlády Igor Matovič počas zasadnutia Ústredného krízového štábu. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 25. marec 2020. Predseda vlády Igor Matovič na brífingu pred začiatkom zasadnutia vlády. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 27. marec 2020. Jeho facebookový status. (zdroj: FB/I.M.) 31. marec 2020. Predseda vlády Igor Matovič počas tlačovej konferencie k predpokladanému šíreniu koronavírusu na Slovensku. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 01.apríl 2020. Predseda vlády Igor Matovič počas tlačovej besedy predsedu vlády a koaličných partnerov o založení fondu vzájomnej pomoci. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 08. apríl 2020. Predseda vlády Igor Matovič na tb k ochoreniu covid-19 v rómskych osadách. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 20. apríl 2020. Pred rokovaním. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 19. máj 2020. Predseda vlády Igor Matovič, minister vnútra Roman Mikulec počas brífingu na tému: Smart karanténa - inteligentné riešenie pre ľahší návrat zo zahraničia na diaľničnom hraničnom priechode Bratislava - Jarovce. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 3. jún 2020. Predseda vlády Igor Matovič a český premiér Andrej Babiš počas stretnutia v Prahe. (zdroj: MAFRA - Michal Růžička) 11. jún 2020. Predseda vlády Maďarska Viktor Orbán, predseda vlády Česka Andrej Babiš, predseda vlády Poľska Mateusz Morawiecki a predseda vlády SR Igor Matovič počas obednej prestávky v rámci stretnutia premiérov krajín Vyšehradskej štvorky na zámku Lednice v Českej republike. (zdroj: SITA) 8. júl 2020. Predseda vlády Igor Matovič po rokovaní vlády. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 16. júl 2020. Predsedníčka Európskej komisie Ursula Von der Leyenová víta slovenského premiéra Igora Matoviča pred ich stretnutím v sídle EÚ v Bruseli. (zdroj: TASR/AP) 27. august 2020. Na svadbe predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša. (zdroj: FCB - U Hricka) 24. október 2020. Predseda vlády Igor Matovič kontroluje doklady počas testovania obyvateľov na ochorenie Covid-19 v okresoch Oravy v rámci akcie Spoločná zodpovednosť. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 28. október 2020. NAKA zadržala pri akcii s krycím názvom Víchrica viaceré osoby z prostredia justície. Na snímke uprostred Zoroslav Kollár prichádza do budovy NAKA v Nitre. (zdroj: SME - MARKO ERD) 2. november 2020. Predseda vlády Igor Matovič počas tlačovej konferencie po rokovaní 49. schôdze vlády o výsledkoch prvého kola plošného testovania ľudí na COVID-19. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 4. november 2020. Predseda vlády Igor Matovič a prezidentka Zuzana Čaputová počas spoločnej tlačovej besedy. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 17. november 2020. Demonštranti a policajti počas nepovoleného protivládneho protestu pred Úradom vlády. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 9. december 2020. Predseda vlády Slovenskej republiky Igor Matovič počas prezentácie plánu opatrení. (zdroj: SME - MARKO ERD) 3. február 2021. Premiér Igor Matovič a prezident Macron. (zdroj: TASR/AP) 1. marec 2021. Igor Matovič, Marek Krajčí a ruský Sputnik V na košickom letisku. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková) 2. marec 2021. Predseda vlády SR Igor Matovič počas tlačovej konferencie k nákupu vakcíny Sputnik V. (zdroj: SME - MARKO ERD) 12. marec 2021. Prezidentka Zuzana Čaputová a minister zdravotníctva Marek Krajčí počas demisie. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO) 16. marec 2021. Igor Matovič v Prezidentskom paláci. (zdroj: SME - MARKO ERD) 16. marec 2021. Igor Matovič sa stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. (zdroj: SME - MARKO ERD)