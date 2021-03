Dnes bude premenlivá oblačnosť, s teplotami do 11 stupňov

17. mar 2021 o 8:32 SITA

BRATISLAVA. Dnes bude na Slovensku premenlivá, miestami veľká oblačnosť. Lokálne sa môžu vyskytnúť prehánky, od cca 500 metrov, na severe aj nižšie, sneženie alebo snehové prehánky. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota vystúpi na 6 až 11 stupňov Celzia, v severnej polovici územia a na dolnom Spiši na 1 až 6 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo -6 stupňov.

Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), na juhozápade a juhovýchode miestami okolo 12 m/s (45 km/h) a tam v nárazoch miestami 17 až 23 m/s (60 až 85 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok je do 3 mm, na severe ojedinele do 6 mm/ do 6 cm snehu.