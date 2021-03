Europoslanci vyzvali Národnú radu na vyhlásenie stavu klimatickej núdze

Pod spoločný list sa podpísalo sedem slovenských poslancov Európskeho parlamentu.

18. mar 2021 o 13:58 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) listom vyzvali Národnú radu SR (NR SR), aby splnila požiadavky petície Klíma ťa potrebuje a vyhlásila tak stav klimatickej núdze. Europoslanec Martin Hojsík (PS/RE) to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal Ľuboš Konečný z Progresívneho Slovenska (PS). Podľa Hojsíka by NR SR nemala ignorovať viac ako 127-tisíc podpisov ľudí pod petíciou, mala by ju seriózne prerokovať a splniť jej požiadavky.

Slovenský parlament podľa neho musí vyhlásiť stav klimatickej núdze a vytvoriť rámec pre dostatočne rýchle znižovanie emisií skleníkových plynov, aby Slovensko dosiahlo klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2050.

Pod iniciatívu sa podpísali aj Michal Šimečka (PS/RE), Monika Beňová (Smer-SD/S/D), Vladimír Bilčík (Spolu/EPP), Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR), Ivan Štefanec (KDH/EPP) a Michal Wiezik (Spolu/EPP).