Za ľudí uprednostňuje štvorkoalíciu a výmenu premiéra Matoviča

Niektorí poslanci strany Za ľudí považujú predčasné voľby za najhorší scenár.

18. mar 2021 o 14:59 TASR

BRATISLAVA. Strana Za ľudí naďalej preferuje štvorkoalíciu a trvá na výmene premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Potvrdili to viacerí poslanci zo strany. Predsedníčka poslaneckého klubu Jana Žitňanská neuviedla, ako by postupovali, ak by opozícia vyvolala hlasovanie o dôvere premiérovi.

"Zatiaľ sme sa takouto situáciou nezaoberali, pretože k nej nedošlo," skonštatovala. Zastáva však názor, že s opozíciou sa nehlasuje. Nepovedala, či by v takomto prípade odišli zo sály a vôbec nehlasovali.

Žitňanská zopakovala, že uznesenie predsedníctva strany jasne hovorí o snahe pokračovať ďalej vo štvorkoalícii s výmenou premiéra. Deklarovala, že na nej trvajú. Nevie si predstaviť svoje ďalšie fungovanie s Matovičom vo funkcii predsedu vlády. Nepovedala však, či by koalíciu opustila, ak k jeho výmene nedôjde.

Predčasné voľby považujú za najhorší scenár aj Vladimíra Marcinková a podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga (obaja Za ľudí). Marcinková hovorí o viacerých možných scenároch riešenia koaličnej krízy, osobne však preferuje zotrvanie vo štvorkoalícii. Ozrejmila, že SaS je jej názorovo najbližšia strana. Odmieta, že by si v strane Za ľudí už delili posty ministrov v prípade odchodu SaS z vlády.

Šeliga podčiarkol, že robia všetko pre zachovanie štvorkoalície. Dostatočný počet poslancov podľa neho ponúka určitú stabilitu. Trvá na výmene premiéra.