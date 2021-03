Jediným kandidátom na šéfa Najvyššieho správneho súdu je sudca Pavol Naď

Na sudcov Najvyššieho správneho súdu sa prihlásilo 31 kandidátov.

19. mar 2021 o 13:09 SITA

BRATISLAVA. Súdna rada SR eviduje jedného kandidáta na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR).

Je ním 59-ročný sudca Pavol Naď, predseda správneho kolégia Krajského súdu v Košiciach, ktorý je v súčasnosti na stáži na najvyššom súde.

Pavla Naďa navrhla na šéfa novovznikajúceho súdu Sudcovská rada Krajského súdu v Košiciach aj členovia súdnej rady Ján Mazák a Martin Michalanský. Návrhy na kandidátov na funkciu prvého predsedu NSS SR je možné predkladať do dnešného dňa do 14:00. Voľba by sa mala uskutočniť 20. apríla.



„Ako sudca sa vyznačuje, ako sa to všeobecne uznáva v sudcovských kruhoch, vysokou kvalitou rozhodovacej činnosti a pevným morálnym profilom. Navyše, Naď predložil mimoriadny kvalitný projekt budovania a riadenia najvyššieho správneho súdu. Z jeho motivačného listu vyplýva, že sa uchádza o tento vrcholový post výlučne preto, aby sa najvyšší správny súd stal praktizujúcim súdom a nielen súdom na papieri,“ uviedol predseda súdnej rady Ján Mazák, ktorý pozná uchádzača len z jeho profesionálnej kariéry.



Voľba predsedu NSS SR sa mala uskutočniť už 2. marca. Avšak jediný uchádzač, predseda Okresného súdu Žilina Jaroslav Macek, vzal 26. februára späť svoj súhlas s kandidatúrou.

Rozhodnutie odôvodnil tak, že zo skladby uchádzačov na sudcov NSS SR vyplýva, že nebude schopný zabezpečiť implementáciu svojho projektu na začatie jeho činnosti.

Rada vyžrebovala aj poradie, v ktorom budú počas výberového konania vypočutí uchádzači na sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Výberový proces sa má uskutočniť v sídle Súdnej rady od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla.

Do žrebovania bolo zaradených 31 uchádzačov, keďže traja nesplnili predpoklady na zaradenie do výberového konania a dvaja vzali žiadosť o zaradenie do výberového konania späť.

Spomedzi 31 uchádzačov sú v súčasnosti štyria sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR.

O funkciu sudcu NSS SR sa môže uchádzať sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po dobu desiatich rokov a dosiahne vek 30 rokov k dňu výberového konania.

V prípade nesudcu je okrem právnického vzdelania podmienkou aj zloženie odbornej justičnej skúšky. "Za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika," doplnila ešte skôr Súdna rada na svojom webe.

Výberové konanie na sudcov NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti.