Výpadok Astry by mohol sčasti nahradiť Sputnik V

Do konca marca má prísť ešte vyše 267-tisíc vakcín.

21. mar 2021 o 16:05 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Očkovať v marci sa zrejme nebude tak rýchlo. ako sa predpokladalo.

Pre masívny výpadok dodávok oxfordskej vakcíny od britsko-švédskej spoločnosti Astra Zeneca bol tretí marcový týždeň v tomto mesiaci posledný, keď boli uspokojení všetci záujemcovia. Vakcínou sa očkujú seniori medzi 60. až 69. rokom života.

Tento predpoklad potvrdili aj župy, ktoré vo veľkokapacitných centrách organizujú vakcináciu spomenutej vekovej skupiny AstraZenecou.

Niekoľkostotisícový výpadok by mohla sčasti nahradiť dvestotisícová zásoba ruskej vakcíny Sputnik V.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, ktorý posledné dva týždne skúmal tri dovezené šarže, má na budúci týždeň vyniesť verdikt o ich bezpečnosti. Ak by Sputnik odobril, mohlo by sa ním začať očkovať ešte do konca marca.

Ruská vakcína na rozdiel od oxfordskej nemá u nás vekové obmedzenie pre očkovaných.

Sputnik V však nemá registráciu od Európskej liekovej agentúry (EMA). Jeho bezpečnosť a účinnosť teda nepreukázal nezávislý orgán. Každý, kto sa s ním bude chcieť dať zaočkovať, bude musieť podpísať, že si to uvedomuje.

Prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza zo začiatku marca ukázal, že ruskou vakcínou je ochotných sa zaočkovať až 53 percent obyvateľov Slovenska.

Denník SME sa na základe údajov ministerstva zdravotníctva o dodávkach vakcín na najbližšie obdobie pokúsil urobiť prognózu, ako by sa očkovanie mohlo v nadchádzajúcich týždňoch vyvíjať.

"Vždy vieme presne exaktne pomenovať dodávky na najbližšie dva týždne," povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Do štvrtka prišlo na Slovensko 931 680 kusov vakcín od Pfizeru, Astra Zenecy a Moderny. Do toho istého dňa u nás prvou dávkou zaočkovali vyše 488-tisíc a aj druhou takmer 230-tisíc ľudí.

Aby sa na Slovensku vytvorila kolektívna imunita proti koronavírusu, musí byť zaočkovaných najmenej 3,3 milióna obyvateľov.

Sputnik V zostane s otáznikmi

Do konca marca príde podľa údajov ministerstva ešte vyše 267-tisíc vakcín, z nich len 25 184 od Astry Zeneca. Pôvodne ich tento mesiac mala dodať o 284-tisíc viac.

Dôvodom výrazného poklesu dodávok sú nedostatočné výrobné kapacity Astry Zeneca v jej európskych závodoch.