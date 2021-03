Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

19. mar 2021 o 15:33 The Slovak Spectator

1. Zaočkujeme všetkých cudzincov, ktorí žijú na Slovensku, sľubuje dočasný minister zdravotníctva: Vaccination should be available to all foreigners in Slovakia

2. What does it mean, Harvepíno? Ako nás televízia učila po anglicky: 'What does it mean, Harvepíno?' How Slovaks learnt English

3. Návrat do kníhkupectiev po pandémii bude veľkolepý, verí vydavateľ Albert Marenčin mladší: When the pandemic ends, the return of bookstores will be spectacular

4. Po roku od vymenovania je osud Matovičovej vlády v Matovičových rukách: The fate of the ruling coalition is in Igor Matovič's hands

5. Plán obnovy prinesie reformnú búrku alebo bude ďalšou spálenou šancou: Slovakia's recovery plan will be a storm of reform or a wasted opportunity

6. Školy by sa mali zameriavať na požiadavky trhu, keď pripravujú študentov na ich budúcnosť, tvrdia experti: Digitalisation will require new skills. Universities should adapt

7. Londýnske počasie na túre na Vápeč: Facing challenges: Vápeč

8. Kultúrni mediátori sú mostom medzi cudzincami a miestnymi: Cultural mediators building bridges between Slovak authorities and expat communities

9. Mladí ľudia v Európe budú pravdepodobne pociťovať dôsledky pandémie aj v ďalších rokoch: Being a young European is increasingly difficult

10. Tesne po revolúcii sa Slováci moslimov báli menej ako dnes: Muslims were more accepted in Slovakia shortly after the fall of socialism

