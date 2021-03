Problém koalície sú podľa Kollára veľké egá

Hnutie Sme rodina chce udržať štvorkoalíciu, ale vie si predstaviť vládnutie aj v trojici.

20. mar 2021 o 13:30 TASR

BRATISLAVA. Výmena na poste premiéra by nič zásadné nevyriešila, stalo by sa len to, že hádky z vlády by sa presunuli do parlamentu.

V rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda Národnej rady (NR) a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Zároveň odmietol úvahy, že by pokračovala len dvojkoalícia Sme rodina a OĽANO.

Problém koalície sú veľké egá

"Podstatná otázka nie je o výmene na poste predsedu vlády, ale to, či koaliční lídri dokážu zmierniť svoje egá," zdôraznil.

"Miesto hádok sa musíme sústrediť na prácu a pomoc ľuďom v čase pandémie," dodal. Je presvedčený, že budúcnosť vlády by mala byť v štvorkoalícii, pripúšťa však, že môže prísť k zmene.

Jeho oponent v diskusii, nezaradený poslanec a predseda mimoparlamentnej strany Hlas Peter Pellegrini, upozornil, že Slovensko zažíva v priamom prenose rozvrat riadenia krajiny.

Poukázal na to, že chýbajú kľúčoví ministri zdravotníctva a práce, pričom sa začínajú objavovať ekonomické problémy, ktoré je potrebné okamžite riešiť.

Vláda takisto podľa neho akoby rezignovala na manažovanie pandémie a spolieha sa na pokračovanie poklesu prípadov i zintenzívnenie očkovania. Zároveň poznamenal, že Kollár je jediným z Matovičových partnerov, ktorý otvorene nežiada jeho odchod.

"Neviem, či náhodou zotrvanie Matoviča nie je otázkou postoja Sme rodina, či ho podrží alebo nie," naznačil.

Sme rodina chce štvorkoalíciu

Kollár takúto špekuláciu odmietol. Upozornil, že sa snaží byť voči všetkým koaličným i opozičným a partnerom korektný.

"To však neznamená, že my budeme držať Matoviča za každú cenu. Chceli by sme, aby pokračovala štvorkoalícia, vieme si predstaviť trojkoalíciu, no nie sme za dvojkoalíciu, to poviem jasne," deklaroval.

Pellegrini si myslí, že z hľadiska naštrbených vzťahov a otvorenej animozity vo vnútri koalície nie je ďalšie pôsobenie súčasnej vlády dobrým riešením pre krajinu.

Obrazným vyjadrením o "potápajúcej sa lodi, ktorá by sa mala radšej definitívne potopiť a v lodenici sa postaviť nová", vyjadril presvedčenie, že najlepším riešením sú predčasné voľby.

Zároveň odmietol, že by v parlamente Hlas inicioval hlasovanie o nedôvere vlády. "My nebudeme robiť kroky na to, aby sa koalícia zomkla," poznamenal.

Kollár naznačil, že medializované šumy o aktivite niektorých poslancov koalície, ktorí majú podnecovať opozíciu, respektíve nezaradených poslancov k návrhom na vyjadrenie nedôvery vláde, nie sú len chýry. Vie o konkrétnom prípade, nebude však konkretizovať detaily.