Prieskum: Špeciálnemu prokurátorovi Lipšicovi dôveruje iba tretina ľudí, Žilinkovi polovica

Lipšica a Žilinku podporujú najmä voliči strán vládnej koalície.

21. mar 2021 o 13:43 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. V dobe, keď polícia zasahuje proti nominantom bývalých vlád, dôveruje súčasnému policajnému prezidentovi Petrovi Kovaříkovi či špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi zhruba tretina ľudí.

Spomedzi troch verejných činiteľov - policajného prezidenta, generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora, najviac ľudí nedôveruje špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Úplne alebo skôr mu nedôveruje 62 percent respondentov, naopak, verí mu tretina opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza. V dňoch od 17. do 24. februára sa v ňom 1018 ľudí pýtali: "Do akej miery dôverujete alebo nedôverujete nasledujúcim verejným činiteľom?"

Šéfovi policajtov Petrovi Kovaříkovi dôveruje rovnaký podiel opýtaných ako Lipšicovi (tretina), nedôveru mu vyjadrila necelá polovica opýtaných. Pätina ľudí sa k nemu vyjadriť nevedela.

Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi úplne alebo skôr dôveruje takmer polovica opýtaných a nedôveruje mu viac ako tretina ľudí.

Všetci traja čelní predstavitelia orgánov činných v trestnom konaní sa do svojich funkcií dostali vo výberových konaniach, ktoré robila súčasná vládna koalícia.

Prieskum však už nestihol zachytiť zásah voči prvému nominantovi súčasnej vládnej koalície - konkrétne nominantovi Sme rodina a dnes už bývalému šéfovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému.

Prieskum Pčolinského obvinenie nezachytil

NAKA u bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského zasiahla 11. marca. Pčolinský, ktorý má medzi poslancami hnutia Borisa Kollára brata aj manželku, je obvinený z korupcie a je väzobne stíhaný.