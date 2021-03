Bývalí šéfovia diplomacie vyzývajú Korčoka, aby ostal vo funkcii

Bývalí ministri zahraničných vecí apelujú na politikov, aby boli zodpovední.

21. mar 2021 o 11:39 TASR

BRATISLAVA. Bolo by neodpustiteľnou chybou, ak by spory vo vládnucej koalícii negatívne zasiahli do zahraničnopolitických vzťahov Slovenska. Upozornili na to traja bývalí ministri zahraničných vecí - Milan Kňažko, Pavol Demeš a Eduard Kukan.

Vo výzve na zodpovednosť preto apelujú na všetkých politických lídrov, aby sa správali ako štátnici a nehazardovali s dobrým menom Slovenska.

Rovnako vyzývajú súčasného šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka (nominant SaS), aby ako nestraník zotrval vo svojej funkcii.

"Zahraničná politika Slovenska si vyžaduje stabilitu, predvídateľnosť a jej kontinuita nesmie byť prerušovaná malichernými politickými šarvátkami," uviedli niekdajší šéfovia diplomacie.

Zároveň vyjadrili želanie, aby sa v čo najkratšom čase našlo politické riešenie, ktoré bude rešpektovať dôveru voličov a povedie k naplneniu vládneho programu.