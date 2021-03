Matovič by sa nemal podriadiť výzvam na odstúpenie, tvrdí Šipoš

Koalícia chce riešiť krízu rokovaním, opozícia predčasnými voľbami.

21. mar 2021 o 14:18 TASR

BRATISLAVA. Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) by nemal odstupovať a podriadiť sa ultimátam zo strany koaličných partnerov. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12, v ktorej sa predstavitelia koalície a opozície vyjadrovali k súčasnej koaličnej kríze, to povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

"Naďalej má podporu nášho poslaneckého klubu," zdôraznil v súvislosti s Matovičom Šipoš. Silnú súčasnú antipatiu verejnosti voči Matovičovi i vláde, prezentovanú v prieskumoch, vníma ako dôsledok pandémie a nepopulárnych opatrení počas nej.

O riešení koaličnej krízy je potrebné podľa neho naďalej rokovať. "Aj v nedeľu večer bude rokovať koaličná rada," oznámil.

SaS trvá na rekonštrukcii vlády

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová zopakovala, že v SaS rešpektujú post premiéra pre najsilnejší koaličný subjekt, očakávajú, že v hnutí OĽANO vygenerujú nástupcu Matoviča.

"Veríme, že dôjde k zásadnému rozhodnutiu i na strane predsedu vlády, že nájde silu na štátnické gesto," povedala. Pripomenula, že v SaS si želajú rekonštrukciu vlády na jej súčasnom pôdoryse, pripustila však aj ich odchod z koalície.

Podpredseda poslaneckého klubu Sme rodina Jozef Lukáč v súvislosti s doterajšími dianím v rámci koaličnej krízy povedal, že hnutie demisiou ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) ako jediné dokázalo, že jeho ministri nie sú prilepení k svojim postom.

"Vytiahli sme tehličku z múru, uvidíme, čo sa bude diať," podotkol. V prípade možného riešenia zopakoval slová predsedu hnutia Borisa Kollára. "Chceme štvorkoalíciu, vieme si predstaviť trojkoalíciu, odmietame dvojkoalíciu," skonštatoval.

Podpredsedníčka strany Za ľudí Viera Leščáková neeviduje zmenu v postupe Za ľudí či prejavoch líderky strany Veroniky Remišovej na riešenie koaličnej krízy. Odvoláva sa na pretrvávajúcu platnosť uznesenia predsedníctva Za ľudí, požadujúceho rekonštrukciu štvorkoaličnej vlády a odchod Matoviča.

Leščáková sa nevyjadrila jednoznačne k ďalšiemu postupu, ak premiér neodíde a prípadnej ponuke na trojkoalíciu. "Nebudem hovoriť za predsedníctvo ani vydávať dopredu nejaké osobné vyhlásenia," dodala.

Problémom je konfliktný premiér

Podpredseda parlamentu i strany Smer Juraj Blanár mieni, že súčasná situácia v koalícii je vyústením dlhodobo ututlávaného konfliktu vo vnútri vládneho zoskupenia.

"Teraz to len vyplávalo na povrch, koaliční partneri dobre vedeli, s kým idú do vlády, aký je Matovič," povedal. Nemyslí si, že rekonštrukcia vlády niečo vyrieši, neverí ani v to, že premiér podá demisiu. "Jediným spôsobom, ako ukončiť túto agóniu, je úspešné referendum o predčasných voľbách," zdôraznil.

Podpredseda poslaneckého klubu Kotlebovci - ĽSNS Martin Beluský si tiež myslí, že konfrontačný charakter premiéra nevyhnutne musel viesť ku konfliktom. O prípadnej podpore novosformovanej koalície sa podľa neho nehovorí. "Chceme podporovať dobré zákony, nech ich už preloží ktokoľvek," dodal Beluský o postoji strany. V prípade hlasovania o nedôvere vlády by takýto návrh v ĽSNS podporili.

Podpredseda strany Hlas Erik Tomáš si myslí, že navrhovať takéto hlasovanie by zo strany opozície bolo v súčasnosti chybou, mieni, že by tým len vyprovokovala koalíciu sa zomknúť napriek vnútorným sporom. Tomáš je presvedčený, že aj keby to koalícia v súčasnosti nejako vyriešila, bolo by to len dočasné a konflikty by vypukli opäť. "Východiskom zo súčasnej krízy sú predčasné voľby," vyhlásil.